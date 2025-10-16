एक्सप्लोरर
शादीशुदा शख्स के प्यार में पड़ गई थीं ये पॉपुलर एक्ट्रेस, शादी के बाद भी नसीब नहीं हुईं खुशियां
Smita Patil Birthday Special: स्मिता पाटिल की जिंदगी का रोमांस और दर्द दोनों ही बॉलीवुड में चर्चित रहे. शादीशुदा शख्स के प्यार में पड़ने के बावजूद, शादी के बाद भी उनके जीवन में खुशियों की कमी रही.
फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने एक्टिंग में लोगों को दीवाना बनाया, लेकिन प्यार में उनके रास्ते आसान नहीं थे. स्मिता पाटिल की शादी राज बब्बर के साथ हुई थी. राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे और स्मिता पाटिल पर होम ब्रेकर का टैग लगा था.
