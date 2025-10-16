हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादीशुदा शख्स के प्यार में पड़ गई थीं ये पॉपुलर एक्ट्रेस, शादी के बाद भी नसीब नहीं हुईं खुशियां

शादीशुदा शख्स के प्यार में पड़ गई थीं ये पॉपुलर एक्ट्रेस, शादी के बाद भी नसीब नहीं हुईं खुशियां

Smita Patil Birthday Special: स्मिता पाटिल की जिंदगी का रोमांस और दर्द दोनों ही बॉलीवुड में चर्चित रहे. शादीशुदा शख्स के प्यार में पड़ने के बावजूद, शादी के बाद भी उनके जीवन में खुशियों की कमी रही.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 10:46 PM (IST)
Smita Patil Birthday Special: स्मिता पाटिल की जिंदगी का रोमांस और दर्द दोनों ही बॉलीवुड में चर्चित रहे. शादीशुदा शख्स के प्यार में पड़ने के बावजूद, शादी के बाद भी उनके जीवन में खुशियों की कमी रही.

फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने एक्टिंग में लोगों को दीवाना बनाया, लेकिन प्यार में उनके रास्ते आसान नहीं थे. स्मिता पाटिल की शादी राज बब्बर के साथ हुई थी. राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे और स्मिता पाटिल पर होम ब्रेकर का टैग लगा था.

1/10
दिग्गज एक्ट्रेस स्मिता पाटिल इंडियन सिनेमा की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक थीं. उन्होंने लगभग 80 फिल्मों में काम किया है.
दिग्गज एक्ट्रेस स्मिता पाटिल इंडियन सिनेमा की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक थीं. उन्होंने लगभग 80 फिल्मों में काम किया है.
2/10
स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था. स्मिता पाटिल ने अपने करियर की शुरुआत 1974 में मेरे साथ चल से की थी.
स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था. स्मिता पाटिल ने अपने करियर की शुरुआत 1974 में मेरे साथ चल से की थी.
3/10
लेकिन उनकी पहली प्रमुख फिल्म श्याम बेनेगल की चरणदास चोर (1975) थी, जिसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत माना.
लेकिन उनकी पहली प्रमुख फिल्म श्याम बेनेगल की चरणदास चोर (1975) थी, जिसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत माना.
4/10
स्मिता पाटिल ने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ मराठी और तमिल फिल्मों में भी ऐक्टिंग किया.
स्मिता पाटिल ने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ मराठी और तमिल फिल्मों में भी ऐक्टिंग किया.
5/10
उन्हें उनके करियर के दौरान कई अवॉर्ड और सम्मान मिले, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड और फिल्मफेयर अवार्ड भी शामिल हैं
उन्हें उनके करियर के दौरान कई अवॉर्ड और सम्मान मिले, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड और फिल्मफेयर अवार्ड भी शामिल हैं
6/10
जिनमें 1985 में मिला पद्मश्री अवॉर्ड सबसे प्रमुख था. उन्हे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड ('भूमिका' और 'चक्र')फिल्म के लिए मिले.
जिनमें 1985 में मिला पद्मश्री अवॉर्ड सबसे प्रमुख था. उन्हे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड ('भूमिका' और 'चक्र')फिल्म के लिए मिले.
7/10
इसके अलावा, उन्होंने एक फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता और महाराष्ट्र राज्य फिल्म अवॉर्ड के साथ-साथ दो फिल्मफेयर मराठी अवॉर्ड भी हासिल किए.
इसके अलावा, उन्होंने एक फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता और महाराष्ट्र राज्य फिल्म अवॉर्ड के साथ-साथ दो फिल्मफेयर मराठी अवॉर्ड भी हासिल किए.
8/10
स्मिता अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही थीं.
स्मिता अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही थीं.
9/10
उन्होंने एक्टर राज बब्बर संग शादी की थी. राज बब्बर पहले ही शादीशुदा थे. राज की शादी नादिरा के साथ हुई थी. राज बब्बर और स्मिता के एक बेटा प्रतीक बब्बर भी है.
उन्होंने एक्टर राज बब्बर संग शादी की थी. राज बब्बर पहले ही शादीशुदा थे. राज की शादी नादिरा के साथ हुई थी. राज बब्बर और स्मिता के एक बेटा प्रतीक बब्बर भी है.
10/10
स्मिता पाटिल का निधन 13 दिसंबर 1986 को हुआ था.उन्होंने 31 साल की उम्र में अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के 15 दिन बाद एक वायरल संक्रमण के कारण हुआ था, जो डिलीवरी के बाद हो गया था.
स्मिता पाटिल का निधन 13 दिसंबर 1986 को हुआ था.उन्होंने 31 साल की उम्र में अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के 15 दिन बाद एक वायरल संक्रमण के कारण हुआ था, जो डिलीवरी के बाद हो गया था.
Published at : 16 Oct 2025 10:44 PM (IST)
Smita Patil Padma Shree Mere Saath Chal

