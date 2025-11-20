हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकिसी एक्ट्रेस से कम नहीं है सिंगर शान की पत्नी, कपल ने सेलिब्रेट की 25वीं शादी की सालगिरह

किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है सिंगर शान की पत्नी, कपल ने सेलिब्रेट की 25वीं शादी की सालगिरह

Shaan Wife: सिंगर शान अपनी सुरीली आवाज का जादू हर किसी पर बिखेरते रहते हैं. मगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है. हाल ही में उन्होंने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Nov 2025 08:16 AM (IST)
Shaan Wife: सिंगर शान अपनी सुरीली आवाज का जादू हर किसी पर बिखेरते रहते हैं. मगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है. हाल ही में उन्होंने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई है.

सिंगर शान की पर्सनल लाइफ के बारे में फैंस बहुत कम जानते हैं. आज आपको उनकी वाइफ के बारे में बताते हैं. उनकी पत्नी राधिका किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती हैं.

1/7
शान अपनी पत्न राधिका के साथ बुधवार को स्पॉट हुए. दोनों अपनी शादी की 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए गए थे.
शान अपनी पत्न राधिका के साथ बुधवार को स्पॉट हुए. दोनों अपनी शादी की 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए गए थे.
2/7
शान औऱ राधिका इस दौरान ट्विनिंग करते हुए नजर आए. राधिका ने वाइन कलर की साड़ी पहनी थी. वहीं शान ने सेम कलर की पैंट के साथ ब्लैक शर्ट पहनी थी.
शान औऱ राधिका इस दौरान ट्विनिंग करते हुए नजर आए. राधिका ने वाइन कलर की साड़ी पहनी थी. वहीं शान ने सेम कलर की पैंट के साथ ब्लैक शर्ट पहनी थी.
3/7
राधिका बेहद सुंदर लग रही थीं. उन्होंने खुद को बहुत ही अच्छे तरीक से मेंटेन किया हुआ है.
राधिका बेहद सुंदर लग रही थीं. उन्होंने खुद को बहुत ही अच्छे तरीक से मेंटेन किया हुआ है.
4/7
राधिका अपनी खूबसूरती से एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
राधिका अपनी खूबसूरती से एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
5/7
वो अक्सर पति शान और दोनों बेटों के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं. फैंस को उनका ये अंदाज बहुत पसंद आता है.
वो अक्सर पति शान और दोनों बेटों के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं. फैंस को उनका ये अंदाज बहुत पसंद आता है.
6/7
राधिका को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि वो 2 बच्चों की मां हैं. वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर रहती हैं.
राधिका को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि वो 2 बच्चों की मां हैं. वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर रहती हैं.
7/7
बता दें राधिका एक ऑथर और पायलेट हैं. उन्होंने अपने प्रोफाइल पर अपने बारे में मेंशन किया हुआ है.
बता दें राधिका एक ऑथर और पायलेट हैं. उन्होंने अपने प्रोफाइल पर अपने बारे में मेंशन किया हुआ है.
Published at : 20 Nov 2025 08:16 AM (IST)
Tags :
Shaan Radhika

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
8 साल पुरानी डबल मर्डर मिस्ट्री सुलझी! लैपटॉप ने खोल दी पोल, भारत से बोला अमेरिका- हत्यारे को तुरंत सौंपो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Air Pollution: गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
गैस चैंबर बने नोएडा-गाजियाबाद, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों को घुटने लगा दम!
इंडिया
Nitish Kumar Political Journey: अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
अगर ये चुनाव हार जाते तो राजनीति छोड़ देते नीतीश कुमार, पहली बार कब बने मुख्यमंत्री, पहली बार कहां से जीते?
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैच में लगाए 18 छक्के; यह पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
Railway Recruitment: रेलवे में बंपर भर्ती, 10वीं-ITI वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें कैसे करें आवेदन?
रेलवे में बंपर भर्ती, 10वीं-ITI वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें कैसे करें आवेदन?
यूटिलिटी
बिना e-KYC वाले खातों में अब नहीं आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा, आपका नाम लिस्ट में तो नहीं?
बिना e-KYC वाले खातों में अब नहीं आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा, आपका नाम लिस्ट में तो नहीं?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget