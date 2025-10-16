एक्सप्लोरर
Birthday Special: हॉलीवुड से शुरू किया सफर, फिर बॉलीवुड ने दिलाई सिमी ग्रेवाल को पहचान, बेबाकी ने मचाया बवाल
Happy Birthday Simmi Garewal: सिमी ग्रेवाल का नाम बॉलीवुड की टैलेंटेड और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं. 70 के दशक में अपने बेबाक अंदाज से सुर्खियां बटोरी.
सिमी ग्रेवाल ने हॉलीवुड से अपने करियर की शुरुआत करते हुए बॉलीवुड में अपना अलग मुकाम हासिल किया है. अदाकारा हमेशा ही अपने बेबाक और बिंदास अंदाज को लेकर चर्चा में रहीं. जन्मदिन के मौके पर जानें उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें जानें.
