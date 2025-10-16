'टार्जन गोज टू इंडिया' के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम करना शुरू किया और धीरे-धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनकी कुछ खास फिल्मों में 'मेरा नाम जोकर', 'नमक हराम', 'सिद्धार्थ', 'कर्ज', 'नसीब', और 'इंसाफ का तराजू' शामिल हैं. खास बात यह थी कि सिमी ने अपनी फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए जो उस दौर की अन्य अभिनेत्रियों से अलग थे. वो अपनी बेबाक अंदाज और आत्मविश्वास के लिए जानी गईं, खासकर फिल्म 'मेरा नाम जोकर' में उनके एक टॉपलेस सीन ने उस समय खूब चर्चा बटोरी थी.