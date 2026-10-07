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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपार्टी में हुई पहली मुलाकात, 'शेरशाह' के सेट पर बढ़ीं नजदीकियां, फिर धूमधाम से रचाई शादी, ऐसी है सिद्धार्थ-कियारा की लव स्टोरी

पार्टी में हुई पहली मुलाकात, 'शेरशाह' के सेट पर बढ़ीं नजदीकियां, फिर धूमधाम से रचाई शादी, ऐसी है सिद्धार्थ-कियारा की लव स्टोरी

Sidharth Malhotra-Kiara Advani Love Story: कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 07 Oct 2026 12:13 PM (IST)
Sidharth Malhotra-Kiara Advani Love Story: कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं.

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाले हैं. दोनों ने 7 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर दूसरी प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की. पहली मुलाकात से लेकर प्यार और फिर शादी तक, सिद्धार्थ और कियारा की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है. आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी.

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कियारा आडवाणी दूसरी बार मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. कपल ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की. पोस्ट में सिद्धार्थ और कियारा के साथ उनकी बेटी सरायाह का नन्हा सा हाथ भी नजर आ रहा है.
कियारा आडवाणी दूसरी बार मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. कपल ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की. पोस्ट में सिद्धार्थ और कियारा के साथ उनकी बेटी सरायाह का नन्हा सा हाथ भी नजर आ रहा है.
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सिद्धार्थ और कियारा की लव स्टोरी भी काफी फिल्मी है. बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों की पहली मुलाकात साल 2018 में फिल्म 'लस्ट स्टोरीज' की रैप-अप पार्टी में हुई थी.
सिद्धार्थ और कियारा की लव स्टोरी भी काफी फिल्मी है. बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों की पहली मुलाकात साल 2018 में फिल्म 'लस्ट स्टोरीज' की रैप-अप पार्टी में हुई थी.
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कियारा आडवाणी ने खुद 'कॉफी विद करण' में बताया था कि वो और सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म 'शेरशाह' में साथ काम करने से पहले से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों की पहली मुलाकात 'लस्ट स्टोरीज' की रैप-अप पार्टी में हुई थी. यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.
कियारा आडवाणी ने खुद 'कॉफी विद करण' में बताया था कि वो और सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म 'शेरशाह' में साथ काम करने से पहले से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों की पहली मुलाकात 'लस्ट स्टोरीज' की रैप-अप पार्टी में हुई थी. यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.
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इसके बाद सिद्धार्थ और कियारा को फिल्म 'शेरशाह' में साथ काम करने का मौका मिला. साल 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म में सिद्धार्थ ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था, जबकि कियारा उनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा के रोल में नजर आई थीं. फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई.
इसके बाद सिद्धार्थ और कियारा को फिल्म 'शेरशाह' में साथ काम करने का मौका मिला. साल 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म में सिद्धार्थ ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था, जबकि कियारा उनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा के रोल में नजर आई थीं. फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई.
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फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. इसी दौरान सिद्धार्थ और कियारा की डेटिंग की खबरें भी तेज हो गईं. हालांकि, दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया.
फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. इसी दौरान सिद्धार्थ और कियारा की डेटिंग की खबरें भी तेज हो गईं. हालांकि, दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया.
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सिद्धार्थ और कियारा को कई बार साथ स्पॉट किया गया, वहीं दोनों की वेकेशन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. साल 2019 में दोनों के साउथ अफ्रीका ट्रिप की खबर सामने आने के बाद उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं. हालांकि, सिद्धार्थ और कियारा ने अपने रिश्ते को हमेशा प्राइवेट रखा और इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की.
सिद्धार्थ और कियारा को कई बार साथ स्पॉट किया गया, वहीं दोनों की वेकेशन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. साल 2019 में दोनों के साउथ अफ्रीका ट्रिप की खबर सामने आने के बाद उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं. हालांकि, सिद्धार्थ और कियारा ने अपने रिश्ते को हमेशा प्राइवेट रखा और इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की.
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जब कियारा आडवाणी 'कॉफी विद करण' के सातवें सीजन में पहुंचीं, तो करण जौहर ने उनसे सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर सवाल किया. कियारा ने तब अपने रिश्ते को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके जवाब से इतना जरूर साफ हो गया था कि दोनों के बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा है.
जब कियारा आडवाणी 'कॉफी विद करण' के सातवें सीजन में पहुंचीं, तो करण जौहर ने उनसे सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर सवाल किया. कियारा ने तब अपने रिश्ते को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके जवाब से इतना जरूर साफ हो गया था कि दोनों के बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा है.
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इसके बाद साल 2022 में सिद्धार्थ ने रोम में कियारा को शादी के लिए प्रपोज किया. कई साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद सिद्धार्थ और कियारा ने अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया. दोनों ने 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में शादी की.
इसके बाद साल 2022 में सिद्धार्थ ने रोम में कियारा को शादी के लिए प्रपोज किया. कई साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद सिद्धार्थ और कियारा ने अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया. दोनों ने 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में शादी की.
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शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई थीं. तस्वीरें शेयर करते हुए दोनों ने लिखा था, 'अब हमारी परमानेंट बुकिंग हो गई है.' शादी के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने 2025 में अपनी बेटी सरायाह का वेलकम किया.
शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई थीं. तस्वीरें शेयर करते हुए दोनों ने लिखा था, 'अब हमारी परमानेंट बुकिंग हो गई है.' शादी के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने 2025 में अपनी बेटी सरायाह का वेलकम किया.
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अब सिद्धार्थ और कियारा जल्द ही दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं. दोनों अपने दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी में हैं और इसे लेकर उनके फैंस के बीच भी काफी उत्सुकता है.
अब सिद्धार्थ और कियारा जल्द ही दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं. दोनों अपने दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी में हैं और इसे लेकर उनके फैंस के बीच भी काफी उत्सुकता है.
Published at : 07 Oct 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Sidharth Malhotra Kiara Advani

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