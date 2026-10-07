सिद्धार्थ और कियारा को कई बार साथ स्पॉट किया गया, वहीं दोनों की वेकेशन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. साल 2019 में दोनों के साउथ अफ्रीका ट्रिप की खबर सामने आने के बाद उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं. हालांकि, सिद्धार्थ और कियारा ने अपने रिश्ते को हमेशा प्राइवेट रखा और इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की.