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पार्टी में हुई पहली मुलाकात, 'शेरशाह' के सेट पर बढ़ीं नजदीकियां, फिर धूमधाम से रचाई शादी, ऐसी है सिद्धार्थ-कियारा की लव स्टोरी
Sidharth Malhotra-Kiara Advani Love Story: कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं.
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाले हैं. दोनों ने 7 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर दूसरी प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की. पहली मुलाकात से लेकर प्यार और फिर शादी तक, सिद्धार्थ और कियारा की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है. आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी.
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Published at : 07 Oct 2026 12:13 PM (IST)
Tags :Sidharth Malhotra Kiara Advani
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