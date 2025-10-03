एक्सप्लोरर
जवानी में ऐसी दिखती थीं श्वेता तिवारी, फोटोज में देखिए पलक की मम्मी के लुक
Shweta Tiwari 10 Photos: टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, दो बच्चों की मां होने के बाद भी 44 साल की उम्र में एक्ट्रेस बला की हसीन दिखती हैं. आइए देखते है उनकी 10 फोटोज.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी अदाओं और खूबसूरती के लिए हमेशा ही फैंस के दिलों में खास जगह रखती हैं. जवानी के दिनों में उनका ग्लैमरस अंदाज और मासूमियत किसी फिल्म हीरोइन से कम नहीं था. पलक तिवारी की मम्मी के रूप में उन्हें देखकर आज भी लोग उनकी पुरानी तस्वीरों को याद करते हैं. हर लुक में उनका स्टाइल साफ झलकता है. श्वेता का यह ग्लैम और चार्म समय के साथ और भी ज्यादा खास नजर आता है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 03 Oct 2025 07:41 PM (IST)
Tags :Shweta Tiwari
