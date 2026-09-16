तमन्ना भाटिया की फिल्म, लेकिन महफिल लूट ले गईं श्वेता तिवारी, 'द वन' ट्रेलर लॉन्च की 8 तस्वीरें

'द वन' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखने को मिला. वो ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाली ड्रेस पहने नजर आईं. उन्होंने अपने मेकअप को सटल रखा. खुले बालों में उन्होंने जमकर पोज दिए हैं.