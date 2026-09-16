एक्सप्लोरर
तमन्ना भाटिया की फिल्म, लेकिन महफिल लूट ले गईं श्वेता तिवारी, 'द वन' ट्रेलर लॉन्च की 8 तस्वीरें
तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म 'द वन' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में श्वेता तिवारी महफिल लूट ले गईं. सोशल मीडिया पर स्टारकास्ट की तस्वीरे सामने आई हैं.
तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म 'द वन' जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने आज, 16 सितंबर को फिलम का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट से स्टारकास्ट की तस्वीरे सामने आई हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 16 Sep 2026 07:15 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
तमन्ना भाटिया की फिल्म, लेकिन महफिल लूट ले गईं श्वेता तिवारी, 'द वन' ट्रेलर लॉन्च की 8 तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में छाई बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस, अनन्या-शनाया से राशा तक ने लूटी महफिल
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
फिल्मी सितारों ने PM मोदी को दी बर्थडे की बधाई, एक्ट्रेस बोलीं- मैं पीएम की फैन हूं
मनोरंजन
दिग्गज एक्टर अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड, PM मोदी ने दी बधाई
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की 'द वन' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले- रोंगटे खड़े हो गए
मनोरंजन
इन 3 यूट्यूब चैनल्स पर 100% फ्री देखें साउथ की नई ब्लॉकबस्टर फिल्में
Advertisement
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion