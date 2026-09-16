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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतमन्ना भाटिया की फिल्म, लेकिन महफिल लूट ले गईं श्वेता तिवारी, 'द वन' ट्रेलर लॉन्च की 8 तस्वीरें

तमन्ना भाटिया की फिल्म, लेकिन महफिल लूट ले गईं श्वेता तिवारी, 'द वन' ट्रेलर लॉन्च की 8 तस्वीरें

तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म 'द वन' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में श्वेता तिवारी महफिल लूट ले गईं. सोशल मीडिया पर स्टारकास्ट की तस्वीरे सामने आई हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 16 Sep 2026 07:15 PM (IST)
तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म 'द वन' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में श्वेता तिवारी महफिल लूट ले गईं. सोशल मीडिया पर स्टारकास्ट की तस्वीरे सामने आई हैं.

तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म 'द वन' जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने आज, 16 सितंबर को फिलम का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट से स्टारकास्ट की तस्वीरे सामने आई हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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'द वन' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखने को मिला. वो ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाली ड्रेस पहने नजर आईं. उन्होंने अपने मेकअप को सटल रखा. खुले बालों में उन्होंने जमकर पोज दिए हैं.
'द वन' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखने को मिला. वो ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाली ड्रेस पहने नजर आईं. उन्होंने अपने मेकअप को सटल रखा. खुले बालों में उन्होंने जमकर पोज दिए हैं.
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फिल्म की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को येलो साड़ी में देखा गया. साड़ी के साथ उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया था. हैवी ईयररिंग्स पहन एक्ट्रेस ने अपना ये लुक कंप्लीट किया. उन्होंने रेड कार्पेट पर पोज भी दिए.
फिल्म की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को येलो साड़ी में देखा गया. साड़ी के साथ उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया था. हैवी ईयररिंग्स पहन एक्ट्रेस ने अपना ये लुक कंप्लीट किया. उन्होंने रेड कार्पेट पर पोज भी दिए.
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फिल्म के लीड एक्टर सिद्धार्थ मलहोत्रा का डैशिंग लुक देखने को मिला. वो ब्लैक जींस और टी-शर्ट के साथ जैकेट पहने नजर आएं.
फिल्म के लीड एक्टर सिद्धार्थ मलहोत्रा का डैशिंग लुक देखने को मिला. वो ब्लैक जींस और टी-शर्ट के साथ जैकेट पहने नजर आएं.
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तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साथ में भी पोज दिए हैं. दोनों पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे.
तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साथ में भी पोज दिए हैं. दोनों पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे.
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मनीष पॉल भी फिल्म का हिस्सा है. ट्रेलर लॉन्च के दौरान उनका कैजुअल लुक देखने को मिला.
मनीष पॉल भी फिल्म का हिस्सा है. ट्रेलर लॉन्च के दौरान उनका कैजुअल लुक देखने को मिला.
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सुनील ग्रोवर भी फिल्म में नजर आएंगें. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में वो कूल अंदाज में पोज देते दिखें.
सुनील ग्रोवर भी फिल्म में नजर आएंगें. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में वो कूल अंदाज में पोज देते दिखें.
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फिल्म को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है. वो भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुईं.
फिल्म को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है. वो भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुईं.
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'द वन' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट की तस्वीरें सेशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
'द वन' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट की तस्वीरें सेशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Published at : 16 Sep 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
The Vvaan - Force Of The Forrest

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