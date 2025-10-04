एक्सप्लोरर
बेटी पलक और खास दोस्तों संग श्वेता तिवारी ने सेलिब्रेट किया बर्थडे, बिकिनी पहन 45 की उम्र में ढाया कहर
Shweta Tiwari Birthday: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें से कुछ में एक्ट्रेस व्हाइट बिकिनी में कहर ढहाती नजर आई.
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी 4 अक्टूबर को 45 साल की हो चुकी हैं. अपने इस बर्थडे पर एक्ट्रेस ने कोई चकाचौंध भरी पार्टी नहीं की बल्कि फैमिली और दोस्तों के साथ शांत जगह पर छुट्टियां एंजॉय की. इस बर्थडे ट्रिप कई कुछ खास तस्वीरें अब उन्होंने फैंस के सथ भी शेयर की हैं.
Published at : 04 Oct 2025 08:16 PM (IST)
Tags :Shweta Tiwari Palak Tiwari TV News
