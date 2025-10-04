हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबेटी पलक और खास दोस्तों संग श्वेता तिवारी ने सेलिब्रेट किया बर्थडे, बिकिनी पहन 45 की उम्र में ढाया कहर

Shweta Tiwari Birthday: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें से कुछ में एक्ट्रेस व्हाइट बिकिनी में कहर ढहाती नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 04 Oct 2025 08:16 PM (IST)
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी 4 अक्टूबर को 45 साल की हो चुकी हैं. अपने इस बर्थडे पर एक्ट्रेस ने कोई चकाचौंध भरी पार्टी नहीं की बल्कि फैमिली और दोस्तों के साथ शांत जगह पर छुट्टियां एंजॉय की. इस बर्थडे ट्रिप कई कुछ खास तस्वीरें अब उन्होंने फैंस के सथ भी शेयर की हैं.

श्वेता तिवारी ने अपने 45वें बर्थडे सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस खास दोस्तों और दोनों बच्चों संग नजर आई.
श्वेता ने बर्थडे के दिन पूल पार्टी की. इस दौरान उनके बच्चे और दोस्त पूल के अंदर मजे करते हुए दिखाई दिए.
पूल पार्टी में श्वेता तिवारी व्हाइट बिकिनी पहन कहर ढहाती नजर आई. इस तस्वीर को देख कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि श्वेता 45 साल की हो चुकी हैं.
एक फोटो में श्वेता अपनी लाडली बेटी पलक तिवारी और बेटे के साथ पोज देती दिखाई दी. तीनों की बॉन्डिंग पर फैंस भी दिल हारते हैं.
श्वेता ने बर्थडे पर पूल पार्टी करने के अलावा कई नेक काम भी किए. एक्ट्रेस ने कई सारे पेड़-पौधे भी लगाए थे.
बर्थडे सेलिब्रेशन की इन तस्वीरों के साथ श्वेता ने खास नोट भी लिखा. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘ये बर्थडे यादगार रहा. इसे खास बनाने में खूब प्यार और मेहनत लगी.. शब्दों से परे आभारी हूं..’
बता दें कि श्वेता तिवारी का नाम टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. जो अभी तक कई सीरियल और रिएलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं.
Published at : 04 Oct 2025 08:16 PM (IST)
Shweta Tiwari Palak Tiwari TV News

