एक्सप्लोरर
ट्रैडिशनल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई श्रुति हासन, व्हाइट सूट में लगी बेहद खूबसूरत
Shruti Haasan Look: एक्ट्रेस श्रुति हासन को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस ट्रैडिशनल लुक में नजर आई. कैमरे में कैद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रुति हासन को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. एक्ट्रेस इस दौरान सूट में नजर आई. पैप्स ने उन्हें कैमरे में कैप्चर किया. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
1/7
2/7
Published at : 27 Jan 2026 04:19 PM (IST)
Tags :Shruti Haasan
बॉलीवुड
7 Photos
ट्रैडिशनल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई श्रुति हासन, व्हाइट सूट में लगी बेहद खूबसूरत
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान खान की इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड डेब्यू से पहले की थी शादी, 13 साल में हुा तलाक
बॉलीवुड
8 Photos
कपूर खानदान की लाड़ली करिश्मा कपूर हैं बेहद कम पढ़ी-लिखी, फिर भी बोलती हैं फर्राटेदार इंग्लिश
बॉलीवुड
7 Photos
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
बॉलीवुड
7 Photos
रणदीप हुड्डा के घर जल्द आएगी खुशियों की बहार, पत्नी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, वायरल हुई बेबी शावर की झलक
बॉलीवुड
11 Photos
श्रेयस तलपड़े ने करियर में दी सिर्फ 3 हिट फिल्में, करोड़ों की है नेटवर्थ, ऐसी रही है करियर जर्नी
बॉलीवुड
10 Photos
शहनाज गिल की 10 तस्वीरें, 32 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस, जानें नेटवर्थ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion