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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअंबानी के इवेंट में छाई श्रेया घोषाल, साड़ी में लगीं बला की खूबसूरत, देखें फोटोज

अंबानी के इवेंट में छाई श्रेया घोषाल, साड़ी में लगीं बला की खूबसूरत, देखें फोटोज

Shreya Ghoshal Photos: अंबानी फैमिली ने हाल ही में नीता अंबानी कल्चरल सेंटर की तीसरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. इस दौरान श्रेया घोषाल ने इवेंट में अपने लुक से सबका ध्यान खींच लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Apr 2026 12:26 PM (IST)
Shreya Ghoshal Photos: अंबानी फैमिली ने हाल ही में नीता अंबानी कल्चरल सेंटर की तीसरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. इस दौरान श्रेया घोषाल ने इवेंट में अपने लुक से सबका ध्यान खींच लिया.

बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने हाल ही में अंबानी के NMACC इवेंट में शिरकत की. इस दौरान वो साड़ी में बाल की खूबसूरत दिख रही थी. सिंगर ने खुद अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

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मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल ने अंबानी के इवेंट की कई फोटोज शेयर की है. पहली फोटो में वो नीता अंबानी और शंकर महादेवन के पोज देती नजर आ रही है.
मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल ने अंबानी के इवेंट की कई फोटोज शेयर की है. पहली फोटो में वो नीता अंबानी और शंकर महादेवन के पोज देती नजर आ रही है.
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वहीं दूसरी फोटो में सिंगर स्टेज पर परफॉर्म करती दिख रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई है. लोग उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
वहीं दूसरी फोटो में सिंगर स्टेज पर परफॉर्म करती दिख रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई है. लोग उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 05 Apr 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Shreya Ghoshal NMACC

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