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अंबानी के इवेंट में छाई श्रेया घोषाल, साड़ी में लगीं बला की खूबसूरत, देखें फोटोज
Shreya Ghoshal Photos: अंबानी फैमिली ने हाल ही में नीता अंबानी कल्चरल सेंटर की तीसरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. इस दौरान श्रेया घोषाल ने इवेंट में अपने लुक से सबका ध्यान खींच लिया.
बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने हाल ही में अंबानी के NMACC इवेंट में शिरकत की. इस दौरान वो साड़ी में बाल की खूबसूरत दिख रही थी. सिंगर ने खुद अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 12:26 PM (IST)
Tags :Shreya Ghoshal NMACC
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