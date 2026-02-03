एक्सप्लोरर
ब्राउन पावर सूट में श्रद्धा कपूर का दिखा बॉसी अंदाज, तस्वीरें देख थम जाएंगी नजरें
Shraddha Kapoor Look: श्रद्धा कपूर ने अपने नए इंस्टाग्राम पोस्ट में ब्राउन पावर सूट पहनकर एकदम एलिगेंट और पावरफुल लुक दिखाया. फैंस ने उनकी ग्रेस और पावरफुल स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे है.
श्रद्धा कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर नया पोस्ट शेयर किया और एक बार फिर अपने स्टाइल और ग्रेस से सबका ध्यान खींच लिया. ब्राउन पावर सूट में वो एकदम एलिगेंट और पावरफुल लग रही थीं उनके खुले और नेचुरल बाल उनके ग्लो को और भी बढ़ा रहे थे. सिंपल ज्वैलरी और नेचुरल मेकअप के साथ उनका ये लुक सोशल मीडिया पर फैंस के बीच खूब वायरल हो रहा है.
1/8
2/8
Published at : 03 Feb 2026 07:10 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
जेनिलिया ने वेडिंग एनिवर्सरी पर पति रितेश देशमुख के लिए लिखा खास नोट, बोलीं- तुम मेरे सबसे पसंदीदा चैप्टर रहोगे
बॉलीवुड
10 Photos
उर्मिला मातोंडकर की 10 तस्वीरें, 52 की उम्र में एक्ट्रेस खुद को कैसे रखती हैं फिट?
बॉलीवुड
8 Photos
एक किसिंग सीन से शुरू हुई थी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की प्रेम कहानी, जानें मजेदार किस्सा
बॉलीवुड
9 Photos
बॉलीवुड की इन 8 कम बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल, ओटीटी पर यहां देखें
बॉलीवुड
7 Photos
शादी की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर दिखीं रश्मिका मंदाना, मास्क से छिपाया चेहरा, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिजनेस
वो 4 बड़ी शर्तें! जिसके बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाई मुहर
महाराष्ट्र
NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, क्या कहा?
क्रिकेट
पद्म श्री मिलने पर इमोशनल हुए रोहित शर्मा, बोले- देश के लिए ट्रॉफी जीतने की कोशिश जारी रहेगी
बॉलीवुड
'जिंदगी बहुत बेरहम है', मां मोना कपूर को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
जेनिलिया ने वेडिंग एनिवर्सरी पर पति रितेश देशमुख के लिए लिखा खास नोट, बोलीं- तुम मेरे सबसे पसंदीदा चैप्टर रहोगे
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion