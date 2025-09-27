हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लंबी चोटी, लाल साड़ी और नोज पिन में बला की खूबसूरत लगीं श्रद्धा कपूर, फैंस बोले- 'चांद जमीन पर आ गया'

लंबी चोटी, लाल साड़ी और नोज पिन में बला की खूबसूरत लगीं श्रद्धा कपूर, फैंस बोले- 'चांद जमीन पर आ गया'

Shraddha Kapoor Photos: श्रद्धा कपूर की खूबसूरती के लोग दीवाने हैं. वो अपनी क्यूटनेस से ही हर किसी का दिल जीत लेती हैं. अब लाल साड़ी में श्रद्धा बला की खूबसूरत लग रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 12:03 PM (IST)
Shraddha Kapoor Photos: श्रद्धा कपूर की खूबसूरती के लोग दीवाने हैं. वो अपनी क्यूटनेस से ही हर किसी का दिल जीत लेती हैं. अब लाल साड़ी में श्रद्धा बला की खूबसूरत लग रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं. उनक

1/7
श्रद्धा कपूर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. कई बार अपनी फिल्मों की वजह से तो कई बार लुक्स की वजह से.
श्रद्धा कपूर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. कई बार अपनी फिल्मों की वजह से तो कई बार लुक्स की वजह से.
2/7
श्रद्धा हाल ही में थामा के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची थीं. जहां पर रेड साड़ी में अपने लुक से उन्होंने सभी को इंप्रेस कर दिया है. फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
श्रद्धा हाल ही में थामा के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची थीं. जहां पर रेड साड़ी में अपने लुक से उन्होंने सभी को इंप्रेस कर दिया है. फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
3/7
श्रद्धा ने रेड सिल्क की साड़ी पहनी है. अपने लुक को लंबी चोटी और नोजपिन के साथ कंप्लीट किया है. श्रद्धा को लंबी चोटी में देख स्त्री की याद आ गई.
श्रद्धा ने रेड सिल्क की साड़ी पहनी है. अपने लुक को लंबी चोटी और नोजपिन के साथ कंप्लीट किया है. श्रद्धा को लंबी चोटी में देख स्त्री की याद आ गई.
4/7
उन्होंने इस लुक में अलग-अलग पोज देते हुए ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. श्रद्धा की फोटोज पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.
उन्होंने इस लुक में अलग-अलग पोज देते हुए ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. श्रद्धा की फोटोज पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.
5/7
श्रद्धा ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- आंखों में सपनें, पेट में गुड़ गुड़.
श्रद्धा ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- आंखों में सपनें, पेट में गुड़ गुड़.
6/7
श्रद्धा की फोटोज पर एक फैन ने लिखा- चांद जमीन पर आ गया. वहीं दूसरे ने लिखा- असली क्वीन यहां आ गई है.
श्रद्धा की फोटोज पर एक फैन ने लिखा- चांद जमीन पर आ गया. वहीं दूसरे ने लिखा- असली क्वीन यहां आ गई है.
7/7
थामा की बात करें तो ये फिल्म दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आने वाले हैं.
थामा की बात करें तो ये फिल्म दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आने वाले हैं.
Published at : 27 Sep 2025 12:02 PM (IST)
Tags :
Shraddha Kapoor Thamma

Photo Gallery

View More
