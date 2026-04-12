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शाइनी आहूजा से रिमी सेन तक, कभी बड़े पर्दे पर जमाई थी धाक, फिर कहां गायब हो गए ये सितारे
आइए आज हम आपको कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में बताते हैं, जिन्होंने 2000 के दशक में बड़े पर्दे पर खूब धाक जमाई थी, लेकिन आज वो इंडस्ट्री से गायब हैं.
बॉलीवुड में 2000–2010 के बीच कई नए चेहरे आए, जिनमें शाइनी आहूजा, रिमी सेन और उदय चोपड़ा जैसे एक्टर्स शामिल हैं. इन सितारों ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया और हिट गानों में भी नजर आए. हालांकि, समय के साथ फिल्म इंडस्ट्री बदल गई और ये सितारे धीरे-धीरे फिल्मों से दूर हो गए. कुछ ने दूसरा काम चुन लिया और कुछ लाइमलाइट से दूर हो गए. आइए कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में जानते हैं, जिन्होंने 2000 में बड़े पर्दे पर धाक जमाई थी, लेकिन आज इंडस्ट्री से गायब हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 10:28 AM (IST)
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