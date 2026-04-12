शाइनी आहूजा से रिमी सेन तक, कभी बड़े पर्दे पर जमाई थी धाक, फिर कहां गायब हो गए ये सितारे

शुूरुआत करते हैं शाइनी आहूजा से, जिन्हें 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' और 'गैंगस्टर' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. हालांकि, 2009 में एक्टर की हाउस हेल्पर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शाइनी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने मुंबई स्थित घर पर हाउस हेल्पर के साथ बलात्कार किया. इसके बाद से वो इंडस्ट्री से गायब हो गए. फिलहाल ये मामला अभी अदालत में है.