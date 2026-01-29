हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड19 साल पहले शिल्पा शेट्टी ने रचा था इतिहास, 'बिग ब्रदर' का खिताब जीतकर विदेश में लहराया भारत का परचम

19 साल पहले शिल्पा शेट्टी ने रचा था इतिहास, 'बिग ब्रदर' का खिताब जीतकर विदेश में लहराया भारत का परचम

Big Brother 2007 winner: 29 जनवरी 2007 को शिल्पा शेट्टी ने ब्रिटेन का रियलिटी शो ‘बिग ब्रदर’ जीतकर भारत का नाम दुनिया में रोशन किया. शो के दौरान काफी कुछ झेलने के बावजूद उन्होंने गरिमा दिखाई.

By : आईएएनएस  | Updated at : 29 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Big Brother 2007 winner: 29 जनवरी 2007 को शिल्पा शेट्टी ने ब्रिटेन का रियलिटी शो ‘बिग ब्रदर’ जीतकर भारत का नाम दुनिया में रोशन किया. शो के दौरान काफी कुछ झेलने के बावजूद उन्होंने गरिमा दिखाई.

29 जनवरी 2007 का दिन भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बेहद खास बन गया था जब शिल्पा शेट्टी ने विदेशी धरती पर इतिहास रच दिया था. ब्रिटेन के पॉपुलर रियलिटी शो ‘बिग ब्रदर’ में न सिर्फ उन्होंने ट्रॉफी जीती बल्कि नस्लवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर मजबूती से खड़ी होकर पूरी दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया था.

1/14
आज से 19 साल पहले 29 जनवरी 2007 का दिन सिर्फ भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत खास था. इस दिन एक इंडियन एक्टर ने विदेशी मंच पर अपने संघर्ष सब्र और गरिमा के दम पर बड़ी जीत हासिल की थी.
आज से 19 साल पहले 29 जनवरी 2007 का दिन सिर्फ भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत खास था. इस दिन एक इंडियन एक्टर ने विदेशी मंच पर अपने संघर्ष सब्र और गरिमा के दम पर बड़ी जीत हासिल की थी.
2/14
इसी दिन शिल्पा शेट्टी ने ब्रिटेन के रियलिटी शो ‘बिग ब्रदर’ का खिताब जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था.
इसी दिन शिल्पा शेट्टी ने ब्रिटेन के रियलिटी शो ‘बिग ब्रदर’ का खिताब जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था.
Published at : 29 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty Bollywood Big Brother

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
इंडिया
'रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म...', बजट से पहले देश को पीएम मोदी ने दिया क्या मैसेज?
'रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म...', बजट से पहले देश को पीएम मोदी ने दिया क्या मैसेज?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Ajit Pawar Assets Explained: land, flats, FD, Shares सब कुछ | Paisa Live
Budget 2026: Health, Life और Pension Insurance पर बड़ा ऐलान? | Paisa Live
Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
इंडिया
'रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म...', बजट से पहले देश को पीएम मोदी ने दिया क्या मैसेज?
'रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म...', बजट से पहले देश को पीएम मोदी ने दिया क्या मैसेज?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'मैं ओवरकॉन्फिडेंट था...' सुनील शेट्टी से खुद को बेहतर समझते थे अर्चना पूरन सिंह के पति, किया खुलासा
'मैं ओवरकॉन्फिडेंट था...' सुनील शेट्टी से खुद को बेहतर समझते थे अर्चना पूरन सिंह के पति, किया खुलासा
शिक्षा
CBSE 10th Admit Card 2026: CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
रिलेशनशिप
January Breakup Effect: जनवरी में क्यों बढ़ जाते हैं ब्रेकअप के मामले? जानें इसके पीछे के कारण
जनवरी में क्यों बढ़ जाते हैं ब्रेकअप के मामले? जानें इसके पीछे के कारण
यूटिलिटी
होली मनाने जाना है बिहार, जानें ट्रेनों में कितनी सीटें और कैसे होगी बुकिंग? देखें पूरी डिटेल
होली मनाने जाना है बिहार, जानें ट्रेनों में कितनी सीटें और कैसे होगी बुकिंग? देखें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget