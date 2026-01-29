एक्सप्लोरर
19 साल पहले शिल्पा शेट्टी ने रचा था इतिहास, 'बिग ब्रदर' का खिताब जीतकर विदेश में लहराया भारत का परचम
Big Brother 2007 winner: 29 जनवरी 2007 को शिल्पा शेट्टी ने ब्रिटेन का रियलिटी शो ‘बिग ब्रदर’ जीतकर भारत का नाम दुनिया में रोशन किया. शो के दौरान काफी कुछ झेलने के बावजूद उन्होंने गरिमा दिखाई.
29 जनवरी 2007 का दिन भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बेहद खास बन गया था जब शिल्पा शेट्टी ने विदेशी धरती पर इतिहास रच दिया था. ब्रिटेन के पॉपुलर रियलिटी शो ‘बिग ब्रदर’ में न सिर्फ उन्होंने ट्रॉफी जीती बल्कि नस्लवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर मजबूती से खड़ी होकर पूरी दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया था.
