Yoga Day 2026: योगा करके 50 की उम्र में भी 25 की दिखती है ये एक्ट्रेसेस, एक तो 66 की उम्र में लगती हैं कमाल

शिल्पा शेट्टी - 51 साल की उम्र में शिल्पा शेट्टी आज भी बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लगती हैं. उनकी फिटनेस और योगा टिप्स आज के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन हैं.