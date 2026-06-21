हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडYoga Day 2026: योगा करके 50 की उम्र में भी 25 की दिखती है ये एक्ट्रेसेस, एक तो 66 की उम्र में लगती हैं कमाल

Yoga Day 2026: योगा करके 50 की उम्र में भी 25 की दिखती है ये एक्ट्रेसेस, एक तो 66 की उम्र में लगती हैं कमाल

Yoga Day 2026: शिल्पा शेट्टी से मलाइका अरोड़ा तक बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेसेज हैं, जो 50 की उम्र में भी बहुत फिट और ग्लैमरस लगती हैं. इसी बीच आइए उन एक्ट्रेसेज के बारे में जानते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Jun 2026 06:46 AM (IST)
Yoga Day 2026: शिल्पा शेट्टी से मलाइका अरोड़ा तक बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेसेज हैं, जो 50 की उम्र में भी बहुत फिट और ग्लैमरस लगती हैं. इसी बीच आइए उन एक्ट्रेसेज के बारे में जानते हैं.

आज के बिजी शेड्यूल के बीच हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना युवाओं के लिए मुश्किल हो गया है. हालांकि, कई ऐसे लोग है, जो योगा को महत्व देते हैं. योगा सिर्फ फिजिकली ही नहीं, बल्कि मानसिक तनाव से भी राहत देती है. इतना ही नहीं, ये कई बीमारियों से भी छुटकारा दिला सकती हैं. बॉलीवुड में भी कई ऐसी एक्ट्रेस हैं, जो योगा से अपने आप को फिट और हेल्थी रखती हैं. 50 की उम्र या उससे अधिक उम्र हो जाने के बाद भी वो नई एक्ट्रेस को भी कड़ी टक्कर देती हैं. इसी बीच आइए इन अभिनेत्रियों के बारे में जानते हैं.

1/7
शिल्पा शेट्टी - 51 साल की उम्र में शिल्पा शेट्टी आज भी बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लगती हैं. उनकी फिटनेस और योगा टिप्स आज के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन हैं.
शिल्पा शेट्टी - 51 साल की उम्र में शिल्पा शेट्टी आज भी बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लगती हैं. उनकी फिटनेस और योगा टिप्स आज के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन हैं.
2/7
भाग्यश्री - 57 साल में भी भाग्यश्री आज की लड़कियों को कड़ी टक्कर देती हैं. उनकी फिटनेस और काम के प्रति उनका जुनून उन्हें अलग बनाता हैं.
भाग्यश्री - 57 साल में भी भाग्यश्री आज की लड़कियों को कड़ी टक्कर देती हैं. उनकी फिटनेस और काम के प्रति उनका जुनून उन्हें अलग बनाता हैं.
Published at : 21 Jun 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty MALAIKA ARORA Yoga Day 2026

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Saturday BO: शनिवार को भी 'कॉकटेल 2' ने उड़ाया गर्दा, 'पेद्दी' पड़ी सुस्त, जानें- सभी फिल्मों का कलेक्शन
शनिवार को भी 'कॉकटेल 2' ने उड़ाया गर्दा, 'पेद्दी' पड़ी सुस्त, जानें- सभी फिल्मों का कलेक्शन
मनोरंजन
Cocktail 2 Box office Day 2: 'कॉकटेल 2' ने शनिवार को भी पकड़ी रफ्तार, दो दिनों में कमा डाले 29 करोड़, 19% वसूल लिया बजट
'कॉकटेल 2' ने शनिवार को भी पकड़ी रफ्तार, दो दिनों में कमा डाले 29 करोड़, 19% वसूल लिया बजट
मनोरंजन
Cocktail 2 BO Collection: 'कॉकटेल 2' कर रही धुआंधार कलेक्शन, दो दिन में तोड़े इन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस: 'कॉकटेल 2' कर रही धुआंधार कलेक्शन, दो दिन में तोड़े इन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड
मनोरंजन
Deool Band 2 BO Collection: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
बॉक्स ऑफिस: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
बिहार
BPSC Result: 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, पहले ही प्रयास में भाई-बहन बने अधिकारी
BPSC Result: 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी, पहले ही प्रयास में भाई-बहन बने अधिकारी
क्रिकेट
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 BO Collection: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
बॉक्स ऑफिस: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
हेल्थ
Healthy Heart Diet Tips : हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
हार्ट पेशेंट्स को सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, यहां देख लें पूरे हफ्ते की लिस्ट
यूटिलिटी
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget