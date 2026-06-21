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Yoga Day 2026: योगा करके 50 की उम्र में भी 25 की दिखती है ये एक्ट्रेसेस, एक तो 66 की उम्र में लगती हैं कमाल
Yoga Day 2026: शिल्पा शेट्टी से मलाइका अरोड़ा तक बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेसेज हैं, जो 50 की उम्र में भी बहुत फिट और ग्लैमरस लगती हैं. इसी बीच आइए उन एक्ट्रेसेज के बारे में जानते हैं.
आज के बिजी शेड्यूल के बीच हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना युवाओं के लिए मुश्किल हो गया है. हालांकि, कई ऐसे लोग है, जो योगा को महत्व देते हैं. योगा सिर्फ फिजिकली ही नहीं, बल्कि मानसिक तनाव से भी राहत देती है. इतना ही नहीं, ये कई बीमारियों से भी छुटकारा दिला सकती हैं. बॉलीवुड में भी कई ऐसी एक्ट्रेस हैं, जो योगा से अपने आप को फिट और हेल्थी रखती हैं. 50 की उम्र या उससे अधिक उम्र हो जाने के बाद भी वो नई एक्ट्रेस को भी कड़ी टक्कर देती हैं. इसी बीच आइए इन अभिनेत्रियों के बारे में जानते हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 06:46 AM (IST)
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