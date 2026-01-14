बॉलीवुड सेलेब्स ने धूमधाम से मनाई लोहड़ी, ढोल पर परिवार संग खूब नाचीं शिल्पा शेट्टी, देखें तस्वीरें

जैसे लोहड़ी का त्योहार खुशहाली और नई शुरुआत का संदेश लेकर आता है वैसे ही बॉलीवुड कपल्स भी पूरे जोश के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते नजर आते हैं. कहीं फैमिली के साथ सादगी भरा सेलिब्रेशन होता है तो कहीं सोशल मीडिया पर खूबसूरत झलकियां देखने को मिलती हैं. ट्रेडिशन से जुड़े रहकर ये स्टार कपल्स लोहड़ी को प्यार हंसी और साथ के साथ मनाते हैं. आइए नजर डालते हैं उन बॉलीवुड कपल्स पर जो लोहड़ी को खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं.