बॉलीवुड सेलेब्स ने धूमधाम से मनाई लोहड़ी, ढोल पर परिवार संग खूब नाचीं शिल्पा शेट्टी, देखें तस्वीरें
Celebrity Lohri: लोहड़ी के मौके पर विक्की–कैटरीना से लेकर शिल्पा–राज तक कई बॉलीवुड कपल्स ने फैमिली और दोस्तों के साथ ट्रेडिशनल अंदाज में त्योहार मनाकर खुशियां साझा कीं.
लोहड़ी का त्योहार आते ही हर तरफ गर्मजोशी और खुशियों का माहौल बन जाता है. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई कपल्स भी फैमिली और दोस्तों के साथ ट्रेडिशनल तरीके से लोहड़ी सेलिब्रेट करते नजर आते हैं जिनकी झलक सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती है.
Published at : 14 Jan 2026 02:34 PM (IST)
