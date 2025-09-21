हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शिल्पा शेट्टी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख यकीन नहीं होगा कि वो 50 साल की हो चुकी हैं

शिल्पा शेट्टी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख यकीन नहीं होगा कि वो 50 साल की हो चुकी हैं

Shilpa Shetty Spotted : शिल्पा शेट्टी हमेशा ही अपने फिटनेस और दिलकश अदाओं को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं. हाल ही में पैप्स ने उन्हें सुपर डांसर के सेट पर स्पॉट किया. यहां देखें डिवा की तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 06:38 PM (IST)
Shilpa Shetty Spotted : शिल्पा शेट्टी हमेशा ही अपने फिटनेस और दिलकश अदाओं को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं. हाल ही में पैप्स ने उन्हें सुपर डांसर के सेट पर स्पॉट किया. यहां देखें डिवा की तस्वीरें.

शिल्पा शेट्टी हर बार अपने यूनिक फैशन सेंस और फिटनेस से महफिल में चार चांद लगा देती हैं. अब एक बार फिर उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यहां देखिए एक्ट्रेस की ग्लैमरस तस्वीरें.

1/10
शिल्पा शेट्टी को हाल ही में पैप्स ने सुपर डांसर के ग्रैंड फिनाले के सेट पर स्पॉट किया. इस दौरान अदाकारा बला की खूबसूरत लग रही थीं.
शिल्पा शेट्टी को हाल ही में पैप्स ने सुपर डांसर के ग्रैंड फिनाले के सेट पर स्पॉट किया. इस दौरान अदाकारा बला की खूबसूरत लग रही थीं.
2/10
मरून साड़ी में शिल्पा शेट्टी की दिलकश अदाएं देख सच में उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है. 50 साल की शिल्पा शेट्टी को देख कर ऐसा लगता है कि गुजरते वक्त के साथ वो और भी हसीन होती जा रही हैं.
मरून साड़ी में शिल्पा शेट्टी की दिलकश अदाएं देख सच में उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है. 50 साल की शिल्पा शेट्टी को देख कर ऐसा लगता है कि गुजरते वक्त के साथ वो और भी हसीन होती जा रही हैं.
3/10
वायरल तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख कोई भी डीवा पर लट्टू हो जाएगा. सुपर डांसर के ग्रैंड फिनाले के लिए उन्होंने मरून कलर की हेवी वर्क साड़ी को मैचिंग ब्लाउज के साथ कैरी किया था.
वायरल तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख कोई भी डीवा पर लट्टू हो जाएगा. सुपर डांसर के ग्रैंड फिनाले के लिए उन्होंने मरून कलर की हेवी वर्क साड़ी को मैचिंग ब्लाउज के साथ कैरी किया था.
4/10
अदाकारा ने अपने साड़ी के साथ हेवी डिजाइनर स्पेगेटी ब्लाउज कैरी किया है. साड़ी और ब्लाउज दोनों में ही बारीक कारीगरी की गई है जिससे आउटफिट की खूबसूरती और भी निखर कर आ रही है.
अदाकारा ने अपने साड़ी के साथ हेवी डिजाइनर स्पेगेटी ब्लाउज कैरी किया है. साड़ी और ब्लाउज दोनों में ही बारीक कारीगरी की गई है जिससे आउटफिट की खूबसूरती और भी निखर कर आ रही है.
5/10
अपने इस देसी और स्टाइलिश लुक को शिल्पा शेट्टी ने मिनिमल एक्सेसरीज से कंप्लीट किया है. हसीना ने हाथ में ब्रेसलेट और गले में स्टेटमेंट चोकर कैरी कर अपने इस लुक को पूरा किया है.
अपने इस देसी और स्टाइलिश लुक को शिल्पा शेट्टी ने मिनिमल एक्सेसरीज से कंप्लीट किया है. हसीना ने हाथ में ब्रेसलेट और गले में स्टेटमेंट चोकर कैरी कर अपने इस लुक को पूरा किया है.
6/10
इसके साथ ही उनके बालों में सॉफ्ट कर्ल्स किया गया है जिससे उनकी खूबसूरती और बढ़ गई है. सॉफ्ट मेकअप और हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने पैप्स के सामने अलग-अलग पोज दिए हैं.
इसके साथ ही उनके बालों में सॉफ्ट कर्ल्स किया गया है जिससे उनकी खूबसूरती और बढ़ गई है. सॉफ्ट मेकअप और हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने पैप्स के सामने अलग-अलग पोज दिए हैं.
7/10
शिल्पा शेट्टी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रही है. उनका इस ग्लैमरस अंदाज ने एक बार फिर दर्शकों का दिल चुरा लिया है. 50 की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी अपने फिटनेस से कई यंगस्टर्स को मात दे सकती हैं.
शिल्पा शेट्टी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रही है. उनका इस ग्लैमरस अंदाज ने एक बार फिर दर्शकों का दिल चुरा लिया है. 50 की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी अपने फिटनेस से कई यंगस्टर्स को मात दे सकती हैं.
8/10
उनकी इन तस्वीरों पर फैंस जमकर अपना प्यार बरसाते हुए लाइक्स और कॉमेंट्स कर रहे हैं. वायरल फोटोज ने एक्ट्रेस ने अपना टोंड फिगर फ्लॉन्ट करते हुए फैंस को अपना मुरीद बना लिया है.
उनकी इन तस्वीरों पर फैंस जमकर अपना प्यार बरसाते हुए लाइक्स और कॉमेंट्स कर रहे हैं. वायरल फोटोज ने एक्ट्रेस ने अपना टोंड फिगर फ्लॉन्ट करते हुए फैंस को अपना मुरीद बना लिया है.
9/10
वाकई शिल्पा शेट्टी की ऐसी खूबसूरती दर्शकों का दिल चुराने के लिए काफी है. इसके साथ ही हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपने फैशन और स्टाइल से सभी की निगाहें अपनी ओर कर लिया है.
वाकई शिल्पा शेट्टी की ऐसी खूबसूरती दर्शकों का दिल चुराने के लिए काफी है. इसके साथ ही हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपने फैशन और स्टाइल से सभी की निगाहें अपनी ओर कर लिया है.
10/10
वर्कफ्रंट पर गौर करें तो बॉलीवुड की इस पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को इंडियन पुलिस फोर्स में देखा गया जो पिछले साल रिलीज हुई. आजकल एक्ट्रेस फिल्मों से ज्यादातर रियलिटी शोज में नजर आती हैं. अब एक्ट्रेस की कन्नड़ फिल्म 'केडी: द डेविल' 29 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
वर्कफ्रंट पर गौर करें तो बॉलीवुड की इस पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को इंडियन पुलिस फोर्स में देखा गया जो पिछले साल रिलीज हुई. आजकल एक्ट्रेस फिल्मों से ज्यादातर रियलिटी शोज में नजर आती हैं. अब एक्ट्रेस की कन्नड़ फिल्म 'केडी: द डेविल' 29 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.
Published at : 21 Sep 2025 06:38 PM (IST)
Tags :
Super Dancer KD The Devil Shilpa SheTTy

Embed widget