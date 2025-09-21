शिल्पा शेट्टी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख यकीन नहीं होगा कि वो 50 साल की हो चुकी हैं

वर्कफ्रंट पर गौर करें तो बॉलीवुड की इस पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को इंडियन पुलिस फोर्स में देखा गया जो पिछले साल रिलीज हुई. आजकल एक्ट्रेस फिल्मों से ज्यादातर रियलिटी शोज में नजर आती हैं. अब एक्ट्रेस की कन्नड़ फिल्म 'केडी: द डेविल' 29 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.