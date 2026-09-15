शिल्पा शेट्टी कभी पति संग नजर आईं तो कभी बेटे वियान संग उन्हें देखा गया. शिल्पा शेट्टी ने बप्पा को विदाई देने के दौरान जमकर डांस भी किया. वो इस दौरान एक कैमरामैन संग भी झूमती हुई नजर आईं.