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शिल्पा शेट्टी ने धूमधाम से किया बप्पा का विसर्जन, ढोल बजाया, कैमरामैन संग झूमीं, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने परिवार के साथ मिलकर धूमधाम से बप्पा को विदाई दी. गणेश विसर्जन में कभी वो डांस करती हुई नजर आईं तो कभी उन्हें ढोल बजाते हुए देखा गया.
गणेश चतुर्थी का त्योहार बॉलीवुड में भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है. बॉलीवुड के कई सेलेब्स अपने घर पर हर साल बप्पा का स्वागत करते हैं. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी अपने घर पर बप्पा का वेलकम किया था और अब उन्होंने बप्पा का विसर्जन भी कर दिया है.
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Published at : 15 Sep 2026 07:04 PM (IST)
Tags :Shilpa Shetty
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