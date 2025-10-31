हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
50 की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी खुद को ऐसे रखती हैं फिट, जान लीजिए क्या है फिटनेस रूटीन

50 की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी खुद को ऐसे रखती हैं फिट, जान लीजिए क्या है फिटनेस रूटीन

Shilpa Shetty Fitness: शिल्पा शेट्टी फिटनेस की दुनिया में एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं. आज भी अपनी फिटनेस और स्टाइल से एक्ट्रेस सबको हैरान कर देती हैं. आइए जानते है शिल्पा की फिटनेस का राज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 02:16 PM (IST)
Shilpa Shetty Fitness: शिल्पा शेट्टी फिटनेस की दुनिया में एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं. आज भी अपनी फिटनेस और स्टाइल से एक्ट्रेस सबको हैरान कर देती हैं. आइए जानते है शिल्पा की फिटनेस का राज. .

50 की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस और ग्रेस से सबको हैरान कर देती हैं. एक्ट्रेस की हर झलक इस बात का सबूत है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, अगर आप खुद पर ध्यान दें. योगा, हेल्दी डाइट और स्ट्रिक्ट रूटीन से शिल्पा ने अपनी फिटनेस को एक लाइफस्टाइल बना लिया है. उनकी तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे डेडिकेशन और बैलेंस से वो आज भी लाखों के लिए फिटनेस इंस्पिरेशन बनी हुई हैं.

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हमेशा से अपनी फिटनेस को लेकर सुर्खियां बटोरती आई है.उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है.
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हमेशा से अपनी फिटनेस को लेकर सुर्खियां बटोरती आई है.उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है.
वो जितनी फिट और खूबसूरत दिखती हैं, उतना ही ध्यान भी अपनी सेहत पर देती हैं.
वो जितनी फिट और खूबसूरत दिखती हैं, उतना ही ध्यान भी अपनी सेहत पर देती हैं.
बता दें, शिल्पा बहुत बड़ी फूडी हैं, लेकिन उनका डाइट रूटीन बहुत ही बैलेंस और सिंपल है.
बता दें, शिल्पा बहुत बड़ी फूडी हैं, लेकिन उनका डाइट रूटीन बहुत ही बैलेंस और सिंपल है.
शिल्पा अपने दिन की शुरुआत हेल्दी जूस और गुनगुना पानी पीकर करती हैं. इसके अलावा वह सुबह-सुबह तुलसी के पत्ते, गुड़ और अदरक को एलोवेरा जूस में मिलाकर पीती हैं. ये नुस्खा उन्होंने अपनी किताब the Great Indian diet में बताया है.
शिल्पा अपने दिन की शुरुआत हेल्दी जूस और गुनगुना पानी पीकर करती हैं. इसके अलावा वह सुबह-सुबह तुलसी के पत्ते, गुड़ और अदरक को एलोवेरा जूस में मिलाकर पीती हैं. ये नुस्खा उन्होंने अपनी किताब the Great Indian diet में बताया है.
लंच टाइम में शिल्पा भी सबकी तरह घर का बना हेल्दी और टेस्टी खाना खाती हैं. इसमें दाल-चावल से लेकर रोटी-सब्जी तक सब शामिल होता है. इसके अलावा प्रोटीन के लिए वे चिकन या फिश लेना पसंद करती हैं. सलाद का होना शिल्पा की डाइट में मैंडेटरी है.
लंच टाइम में शिल्पा भी सबकी तरह घर का बना हेल्दी और टेस्टी खाना खाती हैं. इसमें दाल-चावल से लेकर रोटी-सब्जी तक सब शामिल होता है. इसके अलावा प्रोटीन के लिए वे चिकन या फिश लेना पसंद करती हैं. सलाद का होना शिल्पा की डाइट में मैंडेटरी है.
सिर्फ इतनी ही नहीं, शिल्पा की फिट और स्लिम बॉडी का सबसे बड़ा सीक्रेट उनकी डेली रूटीन में शामिल एक्सरसाइज और योगा है. शिल्पा अक्सर इंस्टा रील्स में भी योगा करती ही नजर आती हैं.
सिर्फ इतनी ही नहीं, शिल्पा की फिट और स्लिम बॉडी का सबसे बड़ा सीक्रेट उनकी डेली रूटीन में शामिल एक्सरसाइज और योगा है. शिल्पा अक्सर इंस्टा रील्स में भी योगा करती ही नजर आती हैं.
इससे उनकी बॉडी फिट और माइंड फोकस्ड और हेल्दी रहता है. साथ ही उनकी ग्लोइंग हेल्दी स्किन का राज भी डेली एक्सरसाइज है. ये बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करती है. साथ ही इससे शरीर में मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है और बॉडी फिट और स्लिम रहती है.
इससे उनकी बॉडी फिट और माइंड फोकस्ड और हेल्दी रहता है. साथ ही उनकी ग्लोइंग हेल्दी स्किन का राज भी डेली एक्सरसाइज है. ये बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करती है. साथ ही इससे शरीर में मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है और बॉडी फिट और स्लिम रहती है.
Published at : 31 Oct 2025 02:16 PM (IST)
Shilpa SheTTy

Photo Gallery

