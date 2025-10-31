एक्सप्लोरर
50 की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी खुद को ऐसे रखती हैं फिट, जान लीजिए क्या है फिटनेस रूटीन
Shilpa Shetty Fitness: शिल्पा शेट्टी फिटनेस की दुनिया में एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं. आज भी अपनी फिटनेस और स्टाइल से एक्ट्रेस सबको हैरान कर देती हैं. आइए जानते है शिल्पा की फिटनेस का राज. .
50 की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस और ग्रेस से सबको हैरान कर देती हैं. एक्ट्रेस की हर झलक इस बात का सबूत है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, अगर आप खुद पर ध्यान दें. योगा, हेल्दी डाइट और स्ट्रिक्ट रूटीन से शिल्पा ने अपनी फिटनेस को एक लाइफस्टाइल बना लिया है. उनकी तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे डेडिकेशन और बैलेंस से वो आज भी लाखों के लिए फिटनेस इंस्पिरेशन बनी हुई हैं.
Published at : 31 Oct 2025 02:16 PM (IST)
Shilpa SheTTy
50 की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी खुद को ऐसे रखती हैं फिट, जान लीजिए क्या है फिटनेस रूटीन
