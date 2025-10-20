एक्सप्लोरर
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
Shilpa Shetty vs Shamita Shetty Style: बॉलीवुड की कई बहनें एक दूसरे पर जान लुटाती हैं. शिल्पा और शमिता शेट्टी का बॉन्ड भी बहुत खास है. दोनों एक-दूसरे को खूबसूरती में खूब टक्कर देती हैं.
50 साल की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस और खूबसूरती से सबको हैरान करती हैं, लेकिन उनकी बहन शमिता शेट्टी भी किसी से कम नहीं हैं. दोनों बहनों का ग्लैमरस अंदाज हर बार सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता है. शमिता की हर तस्वीर में उनका एलिगेंट स्टाइल और कॉन्फिडेंस साफ झलकता है, जो शिल्पा को बराबरी की टक्कर देता है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 20 Oct 2025 03:19 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
बॉलीवुड
7 Photos
दिवाली पर शहनाज गिल के ब्लू वेलवेट सूट लुक से लें इंस्पिरेशन, त्योहार पर पटाखा लगेंगी
बॉलीवुड
7 Photos
इस दिवाली फैमिली संग OTT पर जरूर देखें ये 7 फिल्में, त्योहार का मजा हो जाएगा दोगुना
बॉलीवुड
7 Photos
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
इस डायरेक्टर की 18 सालों में एक भी फिल्म नहीं हुई हिट, फिर भी 300 करोड़ की है नेटवर्थ
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion