50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह

50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह

Shilpa Shetty vs Shamita Shetty Style: बॉलीवुड की कई बहनें एक दूसरे पर जान लुटाती हैं. शिल्पा और शमिता शेट्टी का बॉन्ड भी बहुत खास है. दोनों एक-दूसरे को खूबसूरती में खूब टक्कर देती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Oct 2025 03:19 PM (IST)
Shilpa Shetty vs Shamita Shetty Style: बॉलीवुड की कई बहनें एक दूसरे पर जान लुटाती हैं. शिल्पा और शमिता शेट्टी का बॉन्ड भी बहुत खास है. दोनों एक-दूसरे को खूबसूरती में खूब टक्कर देती हैं.

50 साल की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस और खूबसूरती से सबको हैरान करती हैं, लेकिन उनकी बहन शमिता शेट्टी भी किसी से कम नहीं हैं. दोनों बहनों का ग्लैमरस अंदाज हर बार सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता है. शमिता की हर तस्वीर में उनका एलिगेंट स्टाइल और कॉन्फिडेंस साफ झलकता है, जो शिल्पा को बराबरी की टक्कर देता है.

1/10
50 साल की शिल्पा शेट्टी की खूबसूरती सालों वैसी की वैसी ही है. डीवा का ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज ऐसा होता है कि उनके सामने आने वाली एक-एक हसीना फीकी पड़ जाती है. वहीं उनकी बहन शमिता भी कम नहीं हैं.
50 साल की शिल्पा शेट्टी की खूबसूरती सालों वैसी की वैसी ही है. डीवा का ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज ऐसा होता है कि उनके सामने आने वाली एक-एक हसीना फीकी पड़ जाती है. वहीं उनकी बहन शमिता भी कम नहीं हैं.
2/10
शिल्पा शेट्टी की फिटनेस के लोग दीवाने हैं. उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता है कि वो 50 साल की हैं.
शिल्पा शेट्टी की फिटनेस के लोग दीवाने हैं. उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता है कि वो 50 साल की हैं.
3/10
शिल्पा की उम्र बेशक बढ़ रही है लेकिन वो और जवां होती जा रही हैं.
शिल्पा की उम्र बेशक बढ़ रही है लेकिन वो और जवां होती जा रही हैं.
4/10
शिल्पा शेट्टी की बात करें तो वह फिटनेस, योगा और हेल्दी डाइट की ब्रांड एंबेसडर बन चुकी हैं.
शिल्पा शेट्टी की बात करें तो वह फिटनेस, योगा और हेल्दी डाइट की ब्रांड एंबेसडर बन चुकी हैं.
5/10
उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और अब टीवी रियलिटी शो की जज बनकर फैंस को एंटरटेन करती हैं.
उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और अब टीवी रियलिटी शो की जज बनकर फैंस को एंटरटेन करती हैं.
6/10
जब भी दोनों बहनें एक साथ नजर आती हैं, तो कैमरों का फोकस सिर्फ उन्हीं पर रहता है. दोनों का सिब्लिंग बॉन्ड भी फैंस को खूब पसंद आता है.
जब भी दोनों बहनें एक साथ नजर आती हैं, तो कैमरों का फोकस सिर्फ उन्हीं पर रहता है. दोनों का सिब्लिंग बॉन्ड भी फैंस को खूब पसंद आता है.
7/10
वहीं शमिता ने बॉलीवुड में मोहब्बतें फिल्म से डेब्यू किया था और इस फिल्म के बाद उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोज और फिल्मों में काम किया.
वहीं शमिता ने बॉलीवुड में मोहब्बतें फिल्म से डेब्यू किया था और इस फिल्म के बाद उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोज और फिल्मों में काम किया.
8/10
भले ही उन्हें शिल्पा जैसी मेनस्ट्रीम सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उनके फैशन सेंस और क्लासिक ब्यूटी की वजह से उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग बन गई.
भले ही उन्हें शिल्पा जैसी मेनस्ट्रीम सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उनके फैशन सेंस और क्लासिक ब्यूटी की वजह से उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग बन गई.
9/10
हाल ही में शमिता शेट्टी और शिल्पा शेट्टी को कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर साथ देखा गया, जहां उन्होंने अपने बचपन से जुड़ी बातें शेयर कीं.
हाल ही में शमिता शेट्टी और शिल्पा शेट्टी को कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर साथ देखा गया, जहां उन्होंने अपने बचपन से जुड़ी बातें शेयर कीं.
10/10
साल 2023 में शमिता एक फिल्म ‘टेनेंट’ में नजर आईं. इन दिनों वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
साल 2023 में शमिता एक फिल्म 'टेनेंट' में नजर आईं. इन दिनों वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
Published at : 20 Oct 2025 03:19 PM (IST)
Tags :
Shamita Shetty The Great Indian Kapil Show Shilpa SheTTy

Photo Gallery

Embed widget