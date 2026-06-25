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शहनाज गिल से रजत बेदी तक, 'कैरी ऑन जट्टा 4' की स्पेशल स्क्रीनिंग में छाए ये सेलेब्स, देखें तस्वीरें

Carry on Jatta 4 Special Screening: हाल ही में फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई. इवेंट में कई सेलेब्स ने अपनी मौजूदगी से सभी का ध्यान खींचा और अब उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Jun 2026 08:22 AM (IST)
Carry on Jatta 4 Special Screening: हाल ही में फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई. इवेंट में कई सेलेब्स ने अपनी मौजूदगी से सभी का ध्यान खींचा और अब उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

26 जून 2026 को सिनेमाघरों में जहां एक तरफ अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज हो रही हैं. वहीं जसविंदर भल्ला की 'कैरी ऑन जट्टा 4' भी रिलीज होने वाली है, जिसके लिए आज एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इस इवेंट में कई सेलेब्स ने अपनी मौजूदगी से सभी का दिल जीता और लाइमलाइट लूटी. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरें देखते हैं.

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शहनाज गिल ने अपने प्रेजेंस से सभी का दिल जीत लिया. ब्लैक आउटफिट और कोट में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
शहनाज गिल ने अपने प्रेजेंस से सभी का दिल जीत लिया. ब्लैक आउटफिट और कोट में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
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इवेंट में शहनाज के साथ उनके भाई शहबाज और गिप्पी ग्रेवाल भी साथ में पोज देते दिखे.
इवेंट में शहनाज के साथ उनके भाई शहबाज और गिप्पी ग्रेवाल भी साथ में पोज देते दिखे.
Published at : 25 Jun 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Ravi Dubey Shehnaaz Gill Carry On Jatta 4

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