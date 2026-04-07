शहनाज गिल के कातिलाना अंदाज से नजरें हटाना मुश्किल, व्हाइट मरमेड स्कर्ट में सोशल मीडिया पर लगाई आग

उनके टॉप की नेकलाइन पर क्रिस्टल डिटेलिंग की गई है, जो इस आउटफिट की सबसे खास बात है. यह छोटा सा डिजाइन उनके पूरे लुक में एक ग्लैमरस टच जोड़ता है और सिंपल ड्रेस को भी हाई-फैशन बना रहा है.