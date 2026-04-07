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शहनाज गिल के कातिलाना अंदाज से नजरें हटाना मुश्किल, व्हाइट मरमेड स्कर्ट में सोशल मीडिया पर लगाई आग
Shehnaaz Gill Look: शहनाज गिल का लेटेस्ट व्हाइट आउटफिट लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. स्टाइलिश टॉप और मरमेड स्कर्ट में उनका एलिगेंट अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है.
पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज से चर्चा में आ गई हैं. 'बिग बॉस 13' से घर-घर में पहचान बनाने वाली शहनाज ने हाल ही में अपने लेटेस्ट फोटोशूट से फैंस का दिल जीत लिया. सफेद रंग के खूबसूरत आउटफिट में उनका ग्लैमरस और एलिगेंट लुक दिखाई दे रहा है. साथ ही उनका पोज पूरे पर्सनैलिटी को और निखार रहा है. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.
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Published at : 07 Apr 2026 10:54 PM (IST)
Tags :Shehnaaz Gill Bollywood
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