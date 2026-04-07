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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशहनाज गिल के कातिलाना अंदाज से नजरें हटाना मुश्किल, व्हाइट मरमेड स्कर्ट में सोशल मीडिया पर लगाई आग

शहनाज गिल के कातिलाना अंदाज से नजरें हटाना मुश्किल, व्हाइट मरमेड स्कर्ट में सोशल मीडिया पर लगाई आग

Shehnaaz Gill Look: शहनाज गिल का लेटेस्ट व्हाइट आउटफिट लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. स्टाइलिश टॉप और मरमेड स्कर्ट में उनका एलिगेंट अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Apr 2026 10:54 PM (IST)
Shehnaaz Gill Look: शहनाज गिल का लेटेस्ट व्हाइट आउटफिट लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. स्टाइलिश टॉप और मरमेड स्कर्ट में उनका एलिगेंट अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है.

पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज से चर्चा में आ गई हैं. 'बिग बॉस 13' से घर-घर में पहचान बनाने वाली शहनाज ने हाल ही में अपने लेटेस्ट फोटोशूट से फैंस का दिल जीत लिया. सफेद रंग के खूबसूरत आउटफिट में उनका ग्लैमरस और एलिगेंट लुक दिखाई दे रहा है. साथ ही उनका पोज पूरे पर्सनैलिटी को और निखार रहा है. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.

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शहनाज ने इस फोटोशूट में व्हाइट कलर का स्टाइलिश आउटफिट पहना है. उनका पप्लम स्टाइल टॉप और नीचे फिटेड मरमेड स्कर्ट उन्हें एक परफेक्ट फिगर दे रही है.
शहनाज ने इस फोटोशूट में व्हाइट कलर का स्टाइलिश आउटफिट पहना है. उनका पप्लम स्टाइल टॉप और नीचे फिटेड मरमेड स्कर्ट उन्हें एक परफेक्ट फिगर दे रही है.
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उनके टॉप की नेकलाइन पर क्रिस्टल डिटेलिंग की गई है, जो इस आउटफिट की सबसे खास बात है. यह छोटा सा डिजाइन उनके पूरे लुक में एक ग्लैमरस टच जोड़ता है और सिंपल ड्रेस को भी हाई-फैशन बना रहा है.
उनके टॉप की नेकलाइन पर क्रिस्टल डिटेलिंग की गई है, जो इस आउटफिट की सबसे खास बात है. यह छोटा सा डिजाइन उनके पूरे लुक में एक ग्लैमरस टच जोड़ता है और सिंपल ड्रेस को भी हाई-फैशन बना रहा है.
Published at : 07 Apr 2026 10:54 PM (IST)
Tags :
Shehnaaz Gill Bollywood

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