शहनाज गिल की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर आउटफिट में दिलकश लगती हैं पंजाब की 'कैटरीना कैफ'
Shehnaaz Gill Glamorous Looks: शहनाज गिल की ये 10 खूबसूरत तस्वीरें साबित करती हैं कि वो हर आउटफिट में कितनी दिलकश लगती हैं. बिग बॉस 13 के बाद शहनाज का स्टाइल और कॉन्फिडेंस और भी निखर कर सामने आया है.
शहनाज गिल की खूबसूरती और स्टाइल का जादू आज भी फैंस के सिर चढ़कर बोलता है. बिग बॉस 13 से पहचान बनाने वाली शहनाज हर आउटफिट में इतनी दिलकश लगती हैं कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है. उनकी ये 10 खूबसूरत तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि क्यों उन्हें प्यार से पंजाब की ‘कैटरीना कैफ’ कहा जाता है.
Published at : 30 Jan 2026 01:12 PM (IST)
शहनाज गिल की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर आउटफिट में दिलकश लगती हैं पंजाब की 'कैटरीना कैफ'
