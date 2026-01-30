हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशहनाज गिल की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर आउटफिट में दिलकश लगती हैं पंजाब की 'कैटरीना कैफ'

शहनाज गिल की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर आउटफिट में दिलकश लगती हैं पंजाब की 'कैटरीना कैफ'

Shehnaaz Gill Glamorous Looks: शहनाज गिल की ये 10 खूबसूरत तस्वीरें साबित करती हैं कि वो हर आउटफिट में कितनी दिलकश लगती हैं. बिग बॉस 13 के बाद शहनाज का स्टाइल और कॉन्फिडेंस और भी निखर कर सामने आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Shehnaaz Gill Glamorous Looks: शहनाज गिल की ये 10 खूबसूरत तस्वीरें साबित करती हैं कि वो हर आउटफिट में कितनी दिलकश लगती हैं. बिग बॉस 13 के बाद शहनाज का स्टाइल और कॉन्फिडेंस और भी निखर कर सामने आया है.

शहनाज गिल की खूबसूरती और स्टाइल का जादू आज भी फैंस के सिर चढ़कर बोलता है. बिग बॉस 13 से पहचान बनाने वाली शहनाज हर आउटफिट में इतनी दिलकश लगती हैं कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है. उनकी ये 10 खूबसूरत तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि क्यों उन्हें प्यार से पंजाब की ‘कैटरीना कैफ’ कहा जाता है.

1/10
पंजाब की ‘कैटरीना कैफ’ कही जाने वाली शहनाज गिल हर आउटफिट में कमाल की लगती हैं. ट्रेडिशनल सूट हो या वेस्टर्न ड्रेस शहनाज का स्टाइल हमेशा लोगों का ध्यान खींच लेता है.
पंजाब की ‘कैटरीना कैफ’ कही जाने वाली शहनाज गिल हर आउटफिट में कमाल की लगती हैं. ट्रेडिशनल सूट हो या वेस्टर्न ड्रेस शहनाज का स्टाइल हमेशा लोगों का ध्यान खींच लेता है.
2/10
उनका कॉन्फिडेंस और नेचुरल चार्म उन्हें भीड़ से अलग बनाता है यही वजह है कि फैंस उनकी हर झलक पर फिदा रहते हैं.
उनका कॉन्फिडेंस और नेचुरल चार्म उन्हें भीड़ से अलग बनाता है यही वजह है कि फैंस उनकी हर झलक पर फिदा रहते हैं.
Published at : 30 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Shehnaaz Gill Bollywood Ikk Kudi

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Shankaracharya Controversy: Shankaracharya की शर्तों पर क्या होगा सरकार का रुख? | Avimukteshwaranand
Sadhvi Prem Baisa Death: आत्महत्या या साजिश? साध्वी की मौत ने सभी को झकझोर दिया, क्या है असली वजह?
Gold–Silver Rally: Boom जारी रहेगा या Break? Raghvendra Singh Explains | Paisa Live
Gold ₹1.8 Lakh, Silver ₹4 Lakh? Economic Survey की Warning और Global Risk Explained | Paisa Live
BHU में जमकर हुई हिंसा.. पुलिस फोर्स करनी पड़ी तैनात समझिए क्या है मामला? । BHU News । Varanasi News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
'गाय का मांस बेचकर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे', योगी सरकार को शंकराचार्य ने दिया अल्टीमेटम
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
बिहार
NEET छात्रा मौत मामले में खुली अस्पताल की पोल! होश में आते ही पीड़िता ने खुद बताई थी रेप की बात
NEET छात्रा मौत मामले में खुली अस्पताल की पोल! होश में आते ही पीड़िता ने खुद बताई थी रेप की बात
यूटिलिटी
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
हेल्थ
Morning Water Benefits: सुबह उठने के बाद क्यों पीना चाहिए पानी, इससे सेहत को क्या होता है फायदा?
सुबह उठने के बाद क्यों पीना चाहिए पानी, इससे सेहत को क्या होता है फायदा?
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget