एआई फोटो ने उड़ा दी शेफाली बग्गा की नींद, युजवेंद्र चहल के साथ लिंकअप रूमर्स पर यूं किया रिएक्ट
Shefali Bagga: एक्ट्रेस शेफाली बग्गा का नाम हाल ही में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ जोड़ा जा रहा है. उनके साथ बनाई गई एआई फोटो देखकर शेफाली गुस्से में हैं और इंस्टाग्राम पर अपनी नाराजगी जाहिर की है.
शेफाली बग्गा हमेशा सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंस से सुर्खियों में रहती हैं. इस बार उनका गुस्सा ही खबर बन गया है. हाल ही में उनके साथ युजवेंद्र चहल और कुछ अन्य लोगों की बनाई गई एआई फोटो सामने आई जिसे देखकर शेफाली आग-बबूला हो गईं. उन्होंने सीधे-सीधे इंस्टाग्राम पर अपनी नाराजगी जताई और दिखा दिया कि उनकी लाइफ और पर्सनल स्पेस में कोई भी मजाक नहीं चलेगा.
Published at : 02 Feb 2026 12:44 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
