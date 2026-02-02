हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएआई फोटो ने उड़ा दी शेफाली बग्गा की नींद, युजवेंद्र चहल के साथ लिंकअप रूमर्स पर यूं किया रिएक्ट

एआई फोटो ने उड़ा दी शेफाली बग्गा की नींद, युजवेंद्र चहल के साथ लिंकअप रूमर्स पर यूं किया रिएक्ट

Shefali Bagga: एक्ट्रेस शेफाली बग्गा का नाम हाल ही में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ जोड़ा जा रहा है. उनके साथ बनाई गई एआई फोटो देखकर शेफाली गुस्से में हैं और इंस्टाग्राम पर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Feb 2026 12:44 PM (IST)
Shefali Bagga: एक्ट्रेस शेफाली बग्गा का नाम हाल ही में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ जोड़ा जा रहा है. उनके साथ बनाई गई एआई फोटो देखकर शेफाली गुस्से में हैं और इंस्टाग्राम पर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

शेफाली बग्गा हमेशा सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंस से सुर्खियों में रहती हैं. इस बार उनका गुस्सा ही खबर बन गया है. हाल ही में उनके साथ युजवेंद्र चहल और कुछ अन्य लोगों की बनाई गई एआई फोटो सामने आई जिसे देखकर शेफाली आग-बबूला हो गईं. उन्होंने सीधे-सीधे इंस्टाग्राम पर अपनी नाराजगी जताई और दिखा दिया कि उनकी लाइफ और पर्सनल स्पेस में कोई भी मजाक नहीं चलेगा.

1/11
पिछले कुछ समय से एक्ट्रेस और ‘बिग बॉस 13’ की कंटेस्टेंट रही शेफाली बग्गा का नाम क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ जोड़ा जा रहा है.
पिछले कुछ समय से एक्ट्रेस और ‘बिग बॉस 13’ की कंटेस्टेंट रही शेफाली बग्गा का नाम क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ जोड़ा जा रहा है.
2/11
हाल ही में दोनों को साथ भी देखा गया था. इससे पहले चहल का नाम आरजे महवश के साथ जुड़ चुका था.
हाल ही में दोनों को साथ भी देखा गया था. इससे पहले चहल का नाम आरजे महवश के साथ जुड़ चुका था.
Published at : 02 Feb 2026 12:44 PM (IST)
Shefali Bagga Bollywood Yuzvendra Chahal

