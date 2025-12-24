ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी ने फ्लॉन्ट किया फिगर, फैंस बोले- 'नए साल का तूफान'

व्हाइट कलर की ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में एक्ट्रेस का ये लुक देखते बन रहा है. अलग–अलग पोज देकर हसीना ने अपनी लीन बॉडी को बखूबी फ्लॉन्ट किया है. वैसे तो अदाकारा हर एक लुक में ही परफेक्ट लगती हैं अब उनका हे सिजलिंग अवतार भी सबको बहुत पसंद आ रहा है.