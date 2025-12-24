एक्सप्लोरर
ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी ने फ्लॉन्ट किया फिगर, फैंस बोले- 'नए साल का तूफान'
Sharvari Wagh Glamourous Photos: शरवरी वाघ ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया है. ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में एक्ट्रेस ने ऐसा हुस्न का जलवा बिखेरा कि सभी दीवाने हो गए हैं.
शरवरी वाघ सोशल मीडिया पर अपने स्टाइलिश लुक्स को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं. उनके इन हसीन तस्वीरों को फैंस बहुत पसंद करते हैं और उनकी एक झलक के लिए बेकरार रहते हैं. अब मिनी स्कर्ट और ब्रालेट में उनके हुस्न के जलवे देख फैंस एक बार फिर एक्ट्रेस के मुरीद बन गए हैं.
1/7
2/7
Published at : 24 Dec 2025 10:02 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी ने फ्लॉन्ट किया फिगर, फैंस बोले- 'नए साल का तूफान'
बॉलीवुड
7 Photos
साल खत्म होने से पहले करीना कपूर ने पूरा किया 'ग्लो रिचुअल', विंटर वेकेशन की झलकियां भी दिखाई
बॉलीवुड
10 Photos
New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है जन्नत जुबैर के ये लुक्स, आप भी ले सकती हैं स्टाइलिंग टिप्स
बॉलीवुड
10 Photos
फिल्मी है इन सेलेब्स की लव स्टोरी, कोई पड़ोसन पर हारा दिल, किसी को दोस्त में मिला प्यार
बॉलीवुड
7 Photos
आज कहां और क्या कर रहे हैं ‘हेट स्टोरी 2’ के एक्टर, 2000 ऑडिशन के बाद मिला पहला था ब्रेक
बॉलीवुड
12 Photos
अनन्या पांडे वर्सेस कार्तिक आर्यन: कौन है ज्यादा एजुकेटेड? जानें दोनों की क्वालिफिकेशन
बॉलीवुड
10 Photos
शाहरुख खान की 'किंग' से रणबीर कपूर की 'रामायण' तक, साल 2026 की ये है मच अवेटेड फिल्में
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
क्रिकेट
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में शरवरी ने फ्लॉन्ट किया फिगर, फैंस बोले- 'नए साल का तूफान'
बॉलीवुड
7 Photos
साल खत्म होने से पहले करीना कपूर ने पूरा किया 'ग्लो रिचुअल', विंटर वेकेशन की झलकियां भी दिखाई
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion