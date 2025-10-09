हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं सैफ की मम्मी शर्मिला टैगोर, देखें उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें

जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं सैफ की मम्मी शर्मिला टैगोर, देखें उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें

Sharmila Tagore beautiful Pics: शर्मिला टैगोर अपनी जवानी में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं. उनकी पुरानी तस्वीरों की आज भी फैंस के दिलों में खास जगह है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 10:42 PM (IST)
Sharmila Tagore beautiful Pics: शर्मिला टैगोर अपनी जवानी में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं. उनकी पुरानी तस्वीरों की आज भी फैंस के दिलों में खास जगह है.

शर्मिला टैगोर जवानी में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं. उनकी पुरानी तस्वीरें आज भी फैंस के दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं. हर तस्वीर उनके ग्लैमरस लुक और क्लासिक स्टाइल की याद दिलाती है.

1/10
बॉलीवुड की पापुलर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर अपनी जवानी में अपनी खूबसूरती, ग्रेस और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थीं.
बॉलीवुड की पापुलर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर अपनी जवानी में अपनी खूबसूरती, ग्रेस और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थीं.
2/10
उन्होंने 1960 और 70 के समय में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और अपनी शानदार एक्टिंग और स्टाइल के दम पर सभी का दिल जीत लिया.
उन्होंने 1960 और 70 के समय में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और अपनी शानदार एक्टिंग और स्टाइल के दम पर सभी का दिल जीत लिया.
3/10
सैफ अली खान की मां शर्मिला की शानदार एक्टिंग की झलक उनकी पहली ही फिल्म में दिख गई थी.
सैफ अली खान की मां शर्मिला की शानदार एक्टिंग की झलक उनकी पहली ही फिल्म में दिख गई थी.
4/10
शर्मिला टैगोर की पहली फिल्म सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अपुर संसार (1959) थी, जबकि उनकी पहली हिंदी फिल्म कश्मीर की कली (1964) थी.
शर्मिला टैगोर की पहली फिल्म सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अपुर संसार (1959) थी, जबकि उनकी पहली हिंदी फिल्म कश्मीर की कली (1964) थी.
5/10
उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें वक्त (1965), अनुपमा (1966), मेरे हमदम मेरे दोस्त (1968), सत्यकाम (1969), आराधना (1969), सफर (1970), अमर प्रेम (1972), दाग (1973), आ गले लग जा (1973) थी.
उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें वक्त (1965), अनुपमा (1966), मेरे हमदम मेरे दोस्त (1968), सत्यकाम (1969), आराधना (1969), सफर (1970), अमर प्रेम (1972), दाग (1973), आ गले लग जा (1973) थी.
6/10
जवानी में शर्मिला टैगोर का ग्लैमरस लुक और स्टाइल उनकी सबसे बड़ी पहचान रही. चाहे साड़ी हो या वेस्टर्न आउटफिट हर लुक में वो ग्लैमरस अंदाज में परफेक्ट नजर आती थीं.
जवानी में शर्मिला टैगोर का ग्लैमरस लुक और स्टाइल उनकी सबसे बड़ी पहचान रही. चाहे साड़ी हो या वेस्टर्न आउटफिट हर लुक में वो ग्लैमरस अंदाज में परफेक्ट नजर आती थीं.
7/10
शर्मिला ने अपने करियर के दौरान कई फिल्मफेयर अवार्ड्स और कई अवार्ड भी जीते.
शर्मिला ने अपने करियर के दौरान कई फिल्मफेयर अवार्ड्स और कई अवार्ड भी जीते.
8/10
उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री उनके को-स्टार्स के साथ हमेशा यादगार रही. खासकर राजकपूर, देव आनंद और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया.
उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री उनके को-स्टार्स के साथ हमेशा यादगार रही. खासकर राजकपूर, देव आनंद और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया.
9/10
सोशल मीडिया पर उनकी जवानी की तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, और नए जनरेशन के लोग भी उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक मानते हैं.
सोशल मीडिया पर उनकी जवानी की तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, और नए जनरेशन के लोग भी उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक मानते हैं.
10/10
उनकी पुरानी फिल्में, ग्लैमरस तस्वीरें और क्लासिक अंदाज हमेशा इंडियन सिनेमा में एक यादगार छाप छोड़ते रहेंगे.
उनकी पुरानी फिल्में, ग्लैमरस तस्वीरें और क्लासिक अंदाज हमेशा इंडियन सिनेमा में एक यादगार छाप छोड़ते रहेंगे.
Published at : 09 Oct 2025 10:42 PM (IST)
Tags :
Sharmila Tagore Waqt Amar Prem

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा
'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
क्रिकेट
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
Regional Cinema
पंजाब के 'आयरनमैन' का हार्ट अटैक से निधन, सलमान खान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
पंजाब के 'आयरनमैन' का निधन, सलमान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Viral Video: Morena में युवक को बेरहमी से पीटा, माफी मंगवाई! | ABP Report
Sandeep Chaudhary: Bihar में सीटों पर फंसा पेंच, LJP (R) के रुख से NDA में टेंशन! NDA Seat Sharing
Sandeep Chaudhary: रोजगार के वादे और खाली पद, क्या है Bihar के युवाओं का भविष्य? Bihar Election
Sandeep Chaudhary: सरकारी नौकरी के वादों का गणित, 6.60 लाख करोड़ का बोझ? Bihar Election 2025
Sandeep Chaudhary: Tejashwi Yadav के 'एक परिवार एक सरकारी नौकरी' वादे का क्या है गणित?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा
'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
क्रिकेट
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
Regional Cinema
पंजाब के 'आयरनमैन' का हार्ट अटैक से निधन, सलमान खान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
पंजाब के 'आयरनमैन' का निधन, सलमान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
विश्व
ट्रंप को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, नेतन्याहू ने AI-जेनरेटेड फोटो पोस्ट कर मनाया जीत का जश्न
ट्रंप को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, नेतन्याहू ने AI-जेनरेटेड फोटो पोस्ट कर मनाया जीत का जश्न
बिहार
कौन हैं प्रीति किन्नर? प्रशांत किशोर ने भोरे सीट से दिया टिकट, लड़कियों की कराती हैं शादी
कौन हैं प्रीति किन्नर? प्रशांत किशोर ने भोरे सीट से दिया टिकट, लड़कियों की कराती हैं शादी
हेल्थ
Oral Hygiene: दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
जनरल नॉलेज
Karva Chauth 2025: हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget