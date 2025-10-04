एक्सप्लोरर
जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं शर्मिला टैगोर, 10 फोटोज में देखिए सैफ की मां
Sharmila Tagore Photos: बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर अपनी शानदार एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. जवानी के दिनों में एक्ट्रेस के आगे हर कोई फेल था.
60 के दशक की एक्ट्रेसेस की जब भी बात होती है तो शर्मिला टैगोर का नाम जरूर आता है. उन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ खूबसूरती से सभी को दीवाना बनाया था. आपको शर्मिला टैगोर की जवानी की फोटोज दिखाते हैं. जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 04 Oct 2025 01:07 PM (IST)
