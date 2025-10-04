हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं शर्मिला टैगोर, 10 फोटोज में देखिए सैफ की मां

जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं शर्मिला टैगोर, 10 फोटोज में देखिए सैफ की मां

Sharmila Tagore Photos: बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर अपनी शानदार एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. जवानी के दिनों में एक्ट्रेस के आगे हर कोई फेल था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 01:07 PM (IST)
Sharmila Tagore Photos: बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर अपनी शानदार एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. जवानी के दिनों में एक्ट्रेस के आगे हर कोई फेल था.

60 के दशक की एक्ट्रेसेस की जब भी बात होती है तो शर्मिला टैगोर का नाम जरूर आता है. उन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ खूबसूरती से सभी को दीवाना बनाया था. आपको शर्मिला टैगोर की जवानी की फोटोज दिखाते हैं. जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे.

1/10
शर्मिला टैगोर का 60 और 70 के दशक में इंडस्ट्री में जलवा था. उनकी कोई भी फिल्म आते ही छा जाती थी.
शर्मिला टैगोर का 60 और 70 के दशक में इंडस्ट्री में जलवा था. उनकी कोई भी फिल्म आते ही छा जाती थी.
2/10
शर्मिला टैगोर ने अपने समय में कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया है. जवानी के दिनों में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत लगती थीं.
शर्मिला टैगोर ने अपने समय में कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया है. जवानी के दिनों में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत लगती थीं.
3/10
इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में हाई बन बनाकर हैवी ज्वैलरी और साड़ी में शर्मिला टैगोर का पोज देखने वाला है.
इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में हाई बन बनाकर हैवी ज्वैलरी और साड़ी में शर्मिला टैगोर का पोज देखने वाला है.
4/10
शर्मिला टैगोर की आंखें बेहद खूबसूरत हैं. इसके साथ वो विंक लाइनर लगाती थीं तो उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते थे.
शर्मिला टैगोर की आंखें बेहद खूबसूरत हैं. इसके साथ वो विंक लाइनर लगाती थीं तो उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते थे.
5/10
शर्मिला टैगोर ने मंसूर अली खान पटौदी से शादी की थी. दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगती थी.
शर्मिला टैगोर ने मंसूर अली खान पटौदी से शादी की थी. दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगती थी.
6/10
शर्मिला टैगोर की ये फोटो किसी फिल्म का सीन है. जिसमें उनके एक्सप्रेशन देखकर सब दीवाने हो रहे हैं.
शर्मिला टैगोर की ये फोटो किसी फिल्म का सीन है. जिसमें उनके एक्सप्रेशन देखकर सब दीवाने हो रहे हैं.
7/10
शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान के तीन बच्चे हैं. सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा.
शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान के तीन बच्चे हैं. सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा.
8/10
शर्मिला अपनी फैमिली के साथ खूब मस्ती करती थीं. ये मस्ती उनकी फोटो से साफ झलक रही है.
शर्मिला अपनी फैमिली के साथ खूब मस्ती करती थीं. ये मस्ती उनकी फोटो से साफ झलक रही है.
9/10
शर्मिला टैगोर की उम्र अब काफी हो गई है मगर अभी भी वो बेहद खूबसूरत लगती हैं. उनके बच्चे अक्सर ढेर सारी फोटोज साथ में शेयर करते रहते हैं.
शर्मिला टैगोर की उम्र अब काफी हो गई है मगर अभी भी वो बेहद खूबसूरत लगती हैं. उनके बच्चे अक्सर ढेर सारी फोटोज साथ में शेयर करते रहते हैं.
10/10
शर्मिला टैगोर की बहू करीना कपूर भी उनपर खूब प्यार लुटाती हैं. शर्मिला के बर्थडे पर करीना कुछ न कुछ स्पेशल करती हैं.
शर्मिला टैगोर की बहू करीना कपूर भी उनपर खूब प्यार लुटाती हैं. शर्मिला के बर्थडे पर करीना कुछ न कुछ स्पेशल करती हैं.
Published at : 04 Oct 2025 01:07 PM (IST)
Tags :
Soha Ali Khan Sharmila Tagore SAIF ALI KHAN

Photo Gallery

View More
