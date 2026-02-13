एक्सप्लोरर
आज की ग्लैमरस शनाया कपूर पहले दिखती थीं बेहद मासूम, तस्वीरों में देखें गजब का ट्रांसफॉर्मेशन
Shanaya Kapoor: बॉलीवुड की ग्लैमरस और स्टाइलिश स्टारकिड शनाया कपूर पहले से काफी बदल गई हैं. आज हम उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें लेकर आए है जिन्हें देख उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा.
शनाया कपूर बॉलीवुड की पॉपुलर स्टार किड में से एक हैं. वो अक्सर अपने ग्लैमरस लुक और ब्यूटी को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन शनाया हमेशा से इतनी ग्लैमरस नहीं थीं. जब वो अपने टीनेज में थीं तब बिलकुल ही अलग दिखती थीं. उनकी पुरानी फोटोज देखकर आप भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे. यहां हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं शनाया का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन.
Published at : 13 Feb 2026 05:46 PM (IST)
