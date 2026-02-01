एक्सप्लोरर
46 साल की उम्र में भी कहर ढाती हैं शमिता शेट्टी, देखें उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें
Shamita Shetty Birthday Special: शमिता शेट्टी की खूबसूरती, स्टाइल और एक्टिंग की सहजता उन्हें इंडस्ट्री की खास एक्टर बनाती है. इन 10 तस्वीरों में एक्ट्रेस की खूबसूरती साफ झलकती है.
शमिता शेट्टी हमेशा से ही बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से रही हैं जिनकी खूबसूरती और स्टाइल सभी को मोह लेते हैं. सिर्फ ग्लैमरस लुक ही नहीं उनकी एक्टिंग की सहजता और स्क्रीन पर मौजूदगी उन्हें इंडस्ट्री में खास बनाती है. चाहे फिल्मों में उनकी दमदार परफॉर्मेंस हो या सोशल मीडिया पर उनके स्टाइलिश फोटोशूट शमिता हर बार अपनी अलग पहचान बनाती हैं.
Published at : 01 Feb 2026 12:52 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
