हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएक नहीं दो-दो अप्सराएं दिखीं एक साथ, नरगिस फाखरी से कम नहीं लग रही थीं शालिनी पासी

एक नहीं दो-दो अप्सराएं दिखीं एक साथ, नरगिस फाखरी से कम नहीं लग रही थीं शालिनी पासी

Unicef Mash Ball Event: मैश बॉल इवेंट के दूसरे एडिशन का आयोजन आज से मुंबई में शुरू हुआ. इस दौरान दो कलाकारों ने अपने स्टाइलिश अवतार से लाइमलाइट अपने नाम कर ली. आप भी देखिए इन हसीनाओं का ग्लैमर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 10:35 PM (IST)
आज से मुंबई में यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से मैश बॉल इवेंट का आयोजन हुआ. इस इवेंट में शालिनी पासी और नरगिस फाखरी को स्टाइलिश अवतार में देखा गया. आप भी देखिए वायरल तस्वीरें.

यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आज से मुंबई में मैश बॉल इवेंट आयोजित किया गया है. इस इवेंट में शालिनी पस्सी और नरगिस फाखरी ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.
शालिनी पासी द्वारा आयोजित इस इवेंट का मेन मोटिव आर्ट, सिनेमा और डिजाइन के माध्यम से बच्चों के अधिकारों और क्रिएटिव एंपावरमेंट को दर्शना है. इस दौरान इवेंट की ऑर्गनाइजर का भी स्टाइलिश अंदाज देखा गया.
समाज सेवी, कला संरक्षक और मैश की संस्थापक शालिनी पासी ने इवेंट में व्हाइट कलर का आउटफिट कैरी किया था. इसमें उनकी खूबसूरती देख आप हसीना से अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे.
अपने इस स्टाइलिश आउटफिट के साथ शालिनी ने ग्लौसी मेकअप और स्टेटमेंट ईयरिंग कैरी किया है. उनका ये फेदर स्टाइल ड्रेस खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
इसके साथ ही इवेंट में हिन्दी सिनेमा की मशहूर अदाकारा नरगिस फाखरी को भी देखा गया. एक्ट्रेस ने भी इवेंट में अपने ग्लैमर का तड़का लगाते हुए लाइमलाइट अपने नाम की.
इस स्लिट कट व्हाइट ड्रेस में नरगिस फाखरी बला की हसीन लग रही हैं. खूबसूरत हसीना ने अपने इस स्टाइलिश ड्रेस के साथ पैप्स के सामने जमकर पोज भी दिया है.
अब दोनों ही हसीनाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है. फैंस को नरगिस फाखरी का ये ग्लैमरस अंदाज बहुत पसंद आ रहा है और सभी इन तस्वीरों पर अपना खूब प्यार बरसा रहे हैं.
Published at : 05 Oct 2025 10:35 PM (IST)
