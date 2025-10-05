एक्सप्लोरर
एक नहीं दो-दो अप्सराएं दिखीं एक साथ, नरगिस फाखरी से कम नहीं लग रही थीं शालिनी पासी
Unicef Mash Ball Event: मैश बॉल इवेंट के दूसरे एडिशन का आयोजन आज से मुंबई में शुरू हुआ. इस दौरान दो कलाकारों ने अपने स्टाइलिश अवतार से लाइमलाइट अपने नाम कर ली. आप भी देखिए इन हसीनाओं का ग्लैमर.
आज से मुंबई में यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से मैश बॉल इवेंट का आयोजन हुआ. इस इवेंट में शालिनी पासी और नरगिस फाखरी को स्टाइलिश अवतार में देखा गया. आप भी देखिए वायरल तस्वीरें.
05 Oct 2025
