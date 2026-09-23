'बमफाड़' से शालिनी ने 2020 में हिंदी फिल्मों में कदम रखा और नीलम का किरदार निभाया. छोटे शहर की इस प्रेम कहानी में नीलम के किरदार के जरिए शालिनी ने प्यार और भावनाओं को ख़ूबसूरती से परदे पर उतारा .