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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'अर्जुन रेड्डी' से 'महाराज' तक, शालिनी पांडे के 5 दमदार किरदार, हर रोल में दिखा अलग अंदाज

'अर्जुन रेड्डी' से 'महाराज' तक, शालिनी पांडे के 5 दमदार किरदार, हर रोल में दिखा अलग अंदाज

शालिनी पांडे ने 'अर्जुन रेड्डी' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर 'महाराज' और 'डब्बा कार्टेल' तक कई अलग-अलग किरदार निभाए हैं, जो उनके अभिनय के अलग-अलग रंग दिखाते हैं.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 23 Sep 2026 11:29 AM (IST)
शालिनी पांडे ने 'अर्जुन रेड्डी' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर 'महाराज' और 'डब्बा कार्टेल' तक कई अलग-अलग किरदार निभाए हैं, जो उनके अभिनय के अलग-अलग रंग दिखाते हैं.

'अर्जुन रेड्डी' की प्रीति से लेकर 'महाराज' की किशोरी तक, शालिनी पांडे ने पर्दे पर कई अलग-अलग किरदारों को अपनी पहचान दी. 'महानटी', 'बमफाड़', 'जयेशभाई जोरदार' और 'डब्बा कार्टेल' जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ उन्होंने अपने अभिनय सफर में कई नए रंग जोड़े.

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शालिनी पांडे ने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर फिल्म और ओटीटी में अपनी पहचान बनाई है. आज इनके बर्थडे पर नजर डालते हैं इनके कुछ यादगार किरदारों पर.
शालिनी पांडे ने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर फिल्म और ओटीटी में अपनी पहचान बनाई है. आज इनके बर्थडे पर नजर डालते हैं इनके कुछ यादगार किरदारों पर.
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'अर्जुन रेड्डी' से शालिनी पांडे ने 2017 में एक्टिंग की शुरुआत की और प्रीति का किरदार निभाया. उनके शांत और भावुक अंदाज ने पहली ही फिल्म में दर्शकों का ध्यान खींचा.
'अर्जुन रेड्डी' से शालिनी पांडे ने 2017 में एक्टिंग की शुरुआत की और प्रीति का किरदार निभाया. उनके शांत और भावुक अंदाज ने पहली ही फिल्म में दर्शकों का ध्यान खींचा.
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'अर्जुन रेड्डी' में शालिनी और विजय देवरकोंडा की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया. प्रीति के किरदार में शालिनी की सादगी और भावनाओं को दिखने का अंदाज़ दर्शकों को काफी पसंद आया .
'अर्जुन रेड्डी' में शालिनी और विजय देवरकोंडा की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया. प्रीति के किरदार में शालिनी की सादगी और भावनाओं को दिखने का अंदाज़ दर्शकों को काफी पसंद आया .
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'महानटी' में शालिनी ने सावित्री की बचपन की दोस्त सुशीला का किरदार निभाया. बड़े कलाकारों के बीच भी उनके सहज अभिनय ने अपनी अलग छाप छोड़ी.
'महानटी' में शालिनी ने सावित्री की बचपन की दोस्त सुशीला का किरदार निभाया. बड़े कलाकारों के बीच भी उनके सहज अभिनय ने अपनी अलग छाप छोड़ी.
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'बमफाड़' से शालिनी ने 2020 में हिंदी फिल्मों में कदम रखा और नीलम का किरदार निभाया. छोटे शहर की इस प्रेम कहानी में नीलम के किरदार के जरिए शालिनी ने प्यार और भावनाओं को ख़ूबसूरती से परदे पर उतारा .
'बमफाड़' से शालिनी ने 2020 में हिंदी फिल्मों में कदम रखा और नीलम का किरदार निभाया. छोटे शहर की इस प्रेम कहानी में नीलम के किरदार के जरिए शालिनी ने प्यार और भावनाओं को ख़ूबसूरती से परदे पर उतारा .
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जयेशभाई जोरदार' में शालिनी ने मुद्रा पटेल का किरदार निभाया. सामाजिक रूढ़ियों के बीच मुद्रा की सोच और अपनी पहचान के लिए उसकी आवाज कहानी का अहम हिस्सा रही.
जयेशभाई जोरदार' में शालिनी ने मुद्रा पटेल का किरदार निभाया. सामाजिक रूढ़ियों के बीच मुद्रा की सोच और अपनी पहचान के लिए उसकी आवाज कहानी का अहम हिस्सा रही.
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'महाराज' में शालिनी ने किशोरी का गंभीर और भावनात्मक किरदार निभाया. मुश्किल हालात के बीच उनके किरदार ने कहानी में एक अलग भावनात्मक पक्ष जोड़ा.
'महाराज' में शालिनी ने किशोरी का गंभीर और भावनात्मक किरदार निभाया. मुश्किल हालात के बीच उनके किरदार ने कहानी में एक अलग भावनात्मक पक्ष जोड़ा.
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'डब्बा कार्टेल' में शालिनी ने राजी जगताप का किरदार निभाकर ओटीटी पर अपनी ख़ास पहचान बनाई यह भूमिका उनके पहले के फिल्मी किरदारों से अलग नजर आई.
'डब्बा कार्टेल' में शालिनी ने राजी जगताप का किरदार निभाकर ओटीटी पर अपनी ख़ास पहचान बनाई यह भूमिका उनके पहले के फिल्मी किरदारों से अलग नजर आई.
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'अर्जुन रेड्डी' से शुरू हुआ शालिनी का सफर 'महाराज' और 'डब्बा कार्टेल' तक पहुंचा. इस दौरान उन्होंने रोमांस, सामाजिक कहानियों और गंभीर भूमिकाओं में काम किया.
'अर्जुन रेड्डी' से शुरू हुआ शालिनी का सफर 'महाराज' और 'डब्बा कार्टेल' तक पहुंचा. इस दौरान उन्होंने रोमांस, सामाजिक कहानियों और गंभीर भूमिकाओं में काम किया.
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प्रीति से लेकर मुद्रा, किशोरी और राजी जगताप तक शालिनी ने कई अलग किरदार निभाए. उनकी ये अलग-अलग भूमिकाएं उनके अभिनय के कई रंग दिखाती हैं.
प्रीति से लेकर मुद्रा, किशोरी और राजी जगताप तक शालिनी ने कई अलग किरदार निभाए. उनकी ये अलग-अलग भूमिकाएं उनके अभिनय के कई रंग दिखाती हैं.
Published at : 23 Sep 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Shalini Pandey

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