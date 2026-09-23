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'अर्जुन रेड्डी' से 'महाराज' तक, शालिनी पांडे के 5 दमदार किरदार, हर रोल में दिखा अलग अंदाज
शालिनी पांडे ने 'अर्जुन रेड्डी' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर 'महाराज' और 'डब्बा कार्टेल' तक कई अलग-अलग किरदार निभाए हैं, जो उनके अभिनय के अलग-अलग रंग दिखाते हैं.
'अर्जुन रेड्डी' की प्रीति से लेकर 'महाराज' की किशोरी तक, शालिनी पांडे ने पर्दे पर कई अलग-अलग किरदारों को अपनी पहचान दी. 'महानटी', 'बमफाड़', 'जयेशभाई जोरदार' और 'डब्बा कार्टेल' जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ उन्होंने अपने अभिनय सफर में कई नए रंग जोड़े.
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Published at : 23 Sep 2026 11:29 AM (IST)
Tags :Shalini Pandey
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