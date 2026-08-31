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32 साल की ग्लैमरस एक्ट्रेस की फेक AI वीडियो वायरल, कहा- ये बहुत डिस्टर्बिंग है
'अर्जुन रेड्डी' फेम एक्ट्रेस शालिनी पांडे ने फेक वायरल वीडियो को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया है. उन्होंने इसे काफी डिस्टर्बिंग बताया है. अभिनेत्री ने क्लीयर किया है कि ये AI जेनरेटेड है.
विजय देवरकोंडा की फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली एक्ट्रेस शालिनी पांडे अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. इन दिनों वो अपने एक फेक वायरल वीडियो की वजह से हेडलाइन्स में हैं, जिस पर अब अभिनेत्री ने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने इसे काफी डिस्टर्बिंग बताया. साथ ही वायरल वीडियो को शालिनी ने AI जेनरेटेड बताया है.
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Published at : 31 Aug 2026 06:07 PM (IST)
Tags :Shalini Pandey
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