32 साल की ग्लैमरस एक्ट्रेस की फेक AI वीडियो वायरल, कहा- ये बहुत डिस्टर्बिंग है

शालिनी ने लोगों से अपील करते हुए अंत में लिखा, 'मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूं कि जिम्मेदारी और समझदारी से काम लें. इस वीडियो को लोग फैलाने के बजाय इसे रोकने में मदद करें.' शालिनी की पोस्ट सामने आने के बाद लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं और फैंस एक्ट्रेस के सपोर्ट में कमेंट्स कर रहे हैं.