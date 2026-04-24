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लैविश लाइफ जीती हैं शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी, फीस और नेटवर्थ जान रह जाएंगे दंग
Pooja Dadlani Networth: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की लग्जरी लाइफ से तो सभी वाकिफ है. वहीं उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी काफी लैविश लाइफ जीती है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.
फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के साथ साथ उनके मैनेजर भी आकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते है. बॉलीवुड की किंग शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी उन्हीं में से एक हैं. वो काफी लैविश लाइफ जीती है. आइए जनाते है वो कितनी कमाती है और उनकी नेटवर्थ कितनी है.
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Published at : 24 Apr 2026 08:54 PM (IST)
Tags :Pooja Dadlani
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