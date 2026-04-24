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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलैविश लाइफ जीती हैं शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी, फीस और नेटवर्थ जान रह जाएंगे दंग

लैविश लाइफ जीती हैं शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी, फीस और नेटवर्थ जान रह जाएंगे दंग

Pooja Dadlani Networth: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की लग्जरी लाइफ से तो सभी वाकिफ है. वहीं उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी काफी लैविश लाइफ जीती है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Apr 2026 08:54 PM (IST)
Pooja Dadlani Networth: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की लग्जरी लाइफ से तो सभी वाकिफ है. वहीं उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी काफी लैविश लाइफ जीती है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.

फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के साथ साथ उनके मैनेजर भी आकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते है. बॉलीवुड की किंग शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी उन्हीं में से एक हैं. वो काफी लैविश लाइफ जीती है. आइए जनाते है वो कितनी कमाती है और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

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शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी आज एक जाना माना चेहरा बन गई हैं. पूजा ददलानी साल 2012 से शाहरुख खान के साथ हैं और वो उनकी फैमिली की तरह है.
शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी आज एक जाना माना चेहरा बन गई हैं. पूजा ददलानी साल 2012 से शाहरुख खान के साथ हैं और वो उनकी फैमिली की तरह है.
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पूजा ददलानी शाहरुख खान की हर एक चीज का हिसाब रखती हैं. पूजा प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से लेकर आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के काम को भी मैनेज करती हैं.
पूजा ददलानी शाहरुख खान की हर एक चीज का हिसाब रखती हैं. पूजा प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से लेकर आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के काम को भी मैनेज करती हैं.
Published at : 24 Apr 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
Pooja Dadlani

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