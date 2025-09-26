एक्सप्लोरर
सादगी में भी बला की हसीन लगती हैं मीरा कपूर, तस्वीरों में देखें शाहिद कपूर की बीवी की खूबसूरती
Mira Kapoor Elegance: शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर अक्सर अपनी नैचुरल ब्यूटी से फैन्स का दिल जीत लेती हैं. वो बिना ज्यादा मेकअप और भारी-भरकम लुक के भी बेहद खूबसूरत नजर आती हैं.
मीरा कपूर, बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती से खुद की भी एक अलग पहचान बना ली है. मीरा अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से फैन्स का ध्यान खींच लेती हैं. खास बात ये है कि मीरा बिना किसी भारी मेकअप या ओवरस्टाइलिंग के भी बेहद ग्लैमरस दिखती हैं. उनकी सिंपल लेकिन एलीगेंट पर्सनैलिटी उन्हें बाकी से अलग बनाती है, और यही वजह है कि लोग उन्हें नेचुरल ब्यूटी कहते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Tags :Mira Rajput Mira Kapoor SHAHID KAPOOR
