सादगी में भी बला की हसीन लगती हैं मीरा कपूर, तस्वीरों में देखें शाहिद कपूर की बीवी की खूबसूरती

सादगी में भी बला की हसीन लगती हैं मीरा कपूर, तस्वीरों में देखें शाहिद कपूर की बीवी की खूबसूरती

Mira Kapoor Elegance: शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर अक्सर अपनी नैचुरल ब्यूटी से फैन्स का दिल जीत लेती हैं. वो बिना ज्यादा मेकअप और भारी-भरकम लुक के भी बेहद खूबसूरत नजर आती हैं.

26 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Mira Kapoor Elegance: शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर अक्सर अपनी नैचुरल ब्यूटी से फैन्स का दिल जीत लेती हैं. वो बिना ज्यादा मेकअप और भारी-भरकम लुक के भी बेहद खूबसूरत नजर आती हैं.

मीरा कपूर, बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती से खुद की भी एक अलग पहचान बना ली है. मीरा अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से फैन्स का ध्यान खींच लेती हैं. खास बात ये है कि मीरा बिना किसी भारी मेकअप या ओवरस्टाइलिंग के भी बेहद ग्लैमरस दिखती हैं. उनकी सिंपल लेकिन एलीगेंट पर्सनैलिटी उन्हें बाकी से अलग बनाती है, और यही वजह है कि लोग उन्हें नेचुरल ब्यूटी कहते हैं.

1/7
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर को हाल में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है. उन्होंने अपने इस लुक को काफी देसी और कंफर्टेबल रखा है.
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर को हाल में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है. उन्होंने अपने इस लुक को काफी देसी और कंफर्टेबल रखा है.
2/7
मीरा ने सफ़ेद रंग का एक ढीला फुल स्लीव्स कुर्ता पहना है जिस पर हल्के पर्पल और हरे रंग के फूलों का प्रिंट है. कुर्ते के साईड वाले हिस्से पर पर्पल और सफ़ेद चेक्स वाला एक पैटर्न और लाइम ग्रीन बॉर्डर है.
मीरा ने सफ़ेद रंग का एक ढीला फुल स्लीव्स कुर्ता पहना है जिस पर हल्के पर्पल और हरे रंग के फूलों का प्रिंट है. कुर्ते के साईड वाले हिस्से पर पर्पल और सफ़ेद चेक्स वाला एक पैटर्न और लाइम ग्रीन बॉर्डर है.
3/7
इसे मीरा ने सफ़ेद रंग की कंफर्टेबल पैंट्स और गोल्डन रंग की फ्लैट सैंडल्स के साथ पेयर किया है.
इसे मीरा ने सफ़ेद रंग की कंफर्टेबल पैंट्स और गोल्डन रंग की फ्लैट सैंडल्स के साथ पेयर किया है.
4/7
एक्सेसरीज के तौर पर उन्होंने ओवर्साइज़्ड सनग्लासेस और एक नेवी ब्लू रंग का बड़ा हैंडबैग लिया हुआ है. उन्होंने अपने बाल को हाई पोनीटेल में बाँध रखे हैं, जो ट्रैवल के लिए एक स्टाइलिश और कम्फर्टेबल चॉइस है.
एक्सेसरीज के तौर पर उन्होंने ओवर्साइज़्ड सनग्लासेस और एक नेवी ब्लू रंग का बड़ा हैंडबैग लिया हुआ है. उन्होंने अपने बाल को हाई पोनीटेल में बाँध रखे हैं, जो ट्रैवल के लिए एक स्टाइलिश और कम्फर्टेबल चॉइस है.
5/7
मीरा कपूर और शाहिद कपूर की एक अरेंज मैरिज हैं. मीरा एक आउटसाइडर थी और दोनो मे लगभग 14 साल का एज गैप है. कपल ने 2015 में शादी की और दोनों के दो बच्चे हैं.
मीरा कपूर और शाहिद कपूर की एक अरेंज मैरिज हैं. मीरा एक आउटसाइडर थी और दोनो मे लगभग 14 साल का एज गैप है. कपल ने 2015 में शादी की और दोनों के दो बच्चे हैं.
6/7
शाहिद और मीरा का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे प्यारे और स्टेबल रिश्तों में गिना जाता है, जहाँ दोनों एक-दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं.
शाहिद और मीरा का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे प्यारे और स्टेबल रिश्तों में गिना जाता है, जहाँ दोनों एक-दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं.
7/7
मीरा अक्सर मिनिमल मेकअप में दिखाई देती हैं, जिससे उनकी स्किन की नेचुरल चमक दिखाई देती है. उनका सिंपल और क्लासी फैशन सेंस उनकी नेचुरल सुंदरता को और भी हाइलाइट करता है, जिसकी वजह से वह इंडस्ट्री से बाहर होने के बावजूद भी एक बड़ी स्टाइल आइकॉन हैं.
मीरा अक्सर मिनिमल मेकअप में दिखाई देती हैं, जिससे उनकी स्किन की नेचुरल चमक दिखाई देती है. उनका सिंपल और क्लासी फैशन सेंस उनकी नेचुरल सुंदरता को और भी हाइलाइट करता है, जिसकी वजह से वह इंडस्ट्री से बाहर होने के बावजूद भी एक बड़ी स्टाइल आइकॉन हैं.
Published at : 26 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Mira Rajput Mira Kapoor SHAHID KAPOOR

Photo Gallery

