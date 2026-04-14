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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहिद कपूर से लेकर दीपिका पादुकोण तक, कभी बैकग्राउंड डांसर थे ये सेलेब्स, अब बॉलीवुड पर करते हैं राज

शाहिद कपूर से लेकर दीपिका पादुकोण तक, कभी बैकग्राउंड डांसर थे ये सेलेब्स, अब बॉलीवुड पर करते हैं राज

बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैकग्राउंड डांसर की थी. लेकिन, अब इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता है और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Apr 2026 04:10 PM (IST)
बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैकग्राउंड डांसर की थी. लेकिन, अब इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता है और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करते हैं.

शाहिद कपूर से लेकर दीपिका पादुकोण तक, बॉलीवुड के कई ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने स्टार बनने से पहले बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था. चलिए जानते हैं उनके नाम.

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दीपिका पादुकोण ने भी अपने करियर की शुरुआ मॉडल और बैकग्राउंड परफॉर्मर के तौर पर की थी.उन्हें हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो आप का सुरूर में डांस करते हुए देखा गया था.
दीपिका पादुकोण ने भी अपने करियर की शुरुआ मॉडल और बैकग्राउंड परफॉर्मर के तौर पर की थी.उन्हें हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो आप का सुरूर में डांस करते हुए देखा गया था.
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शाहिद कपूर ने अपने करियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के तौर पर किया था. उन्हें दिल तो पागल है सॉन्ग और कहीं आग लगे लग जाए सॉन्ग में बैकग्राउंड में डांस करते देखा गया था.
शाहिद कपूर ने अपने करियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के तौर पर किया था. उन्हें दिल तो पागल है सॉन्ग और कहीं आग लगे लग जाए सॉन्ग में बैकग्राउंड में डांस करते देखा गया था.
Published at : 14 Apr 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Sushant Singh Rajput Deepika Padukone Deepika Padukone' Ranveer SIngh SHAHID KAPOOR

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