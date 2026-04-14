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शाहिद कपूर से लेकर दीपिका पादुकोण तक, कभी बैकग्राउंड डांसर थे ये सेलेब्स, अब बॉलीवुड पर करते हैं राज
बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैकग्राउंड डांसर की थी. लेकिन, अब इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता है और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करते हैं.
शाहिद कपूर से लेकर दीपिका पादुकोण तक, बॉलीवुड के कई ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने स्टार बनने से पहले बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था. चलिए जानते हैं उनके नाम.
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Published at : 14 Apr 2026 04:10 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion