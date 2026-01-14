एक्सप्लोरर
एयरपोर्ट पर दिखा शाहिद कपूर-मीरा राजपूत का स्वैग, कैजुअल लुक से सबको किया इंप्रेस
Shahid Kapoor-Mira Rajput Photos: शाहिद कपूर और मीरा राजपूत बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं. दोनों जब भी साथ में स्पॉट होते हैं. उनकी फोटोज जमकर वायरल होती हैं.
शाहिद कपूर और मीरा राजपूत जब भी साथ आते हैं तो फैंस के लिए कपल गोल्स सेट कर देते हैं. आज ये कपल एयरपोर्ट पर स्पॉट हुआ. इनकी फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं,
Published at : 14 Jan 2026 01:27 PM (IST)
Tags :Mira Rajput SHAHID KAPOOR
बॉलीवुड
