हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'रॉकस्टार' से लेकर 'रांझणा' तक, कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा चुके है बॉलीवुड के 'कबीर सिंह'

Shahid Kapoor Birthday: शाहिद कपूर अपनी दमदार एक्टिंग, बेहतरीन डांस और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के ऑफर ठुकराए थे जो बाद में सुपरहिट साबित हुई है.

By : आईएएनएस  | Updated at : 25 Feb 2026 01:03 PM (IST)
शाहिद कपूर बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो अपनी एक्टिंग, डांस और स्टाइल से हर बार लोगों का दिल जीत लेते हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी बड़ी फिल्में भी थीं जिन्हें पहले उन्हें ऑफर किया गया था और उन्होंने मना कर दिया? दिलचस्प बात ये है कि वही फिल्में बाद में सुपरहिट और आइकॉनिक साबित हुई है.

शाहिद कपूर सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपने जबरदस्त डांस और स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं. उनकी हर फिल्म में ये बातें साफ नजर आती हैं.
पंकज कपूर के बेटे शाहिद ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कई ऐसी फिल्मों के ऑफर ठुकराए जो बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुई है.
Published at : 25 Feb 2026 01:03 PM (IST)
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
