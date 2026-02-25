एक्सप्लोरर
'रॉकस्टार' से लेकर 'रांझणा' तक, कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा चुके है बॉलीवुड के 'कबीर सिंह'
Shahid Kapoor Birthday: शाहिद कपूर अपनी दमदार एक्टिंग, बेहतरीन डांस और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के ऑफर ठुकराए थे जो बाद में सुपरहिट साबित हुई है.
शाहिद कपूर बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो अपनी एक्टिंग, डांस और स्टाइल से हर बार लोगों का दिल जीत लेते हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी बड़ी फिल्में भी थीं जिन्हें पहले उन्हें ऑफर किया गया था और उन्होंने मना कर दिया? दिलचस्प बात ये है कि वही फिल्में बाद में सुपरहिट और आइकॉनिक साबित हुई है.
