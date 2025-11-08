हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहिद कपूर-मीरा राजपूत की 10 रोमांटिक तस्वीरें, एक-दूसरे पर लुटाते रहते हैं प्यार

शाहिद कपूर-मीरा राजपूत की 10 रोमांटिक तस्वीरें, एक-दूसरे पर लुटाते रहते हैं प्यार

Shahid Kapoor-Mira Rajput Photos: शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की जोड़ी हर तस्वीर में प्यार और साथ का खूबसूरत एहसास दिलाती है. दोनों की कैमिस्ट्री फैंस के बीच हमेशा चर्चा में रहती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Nov 2025 03:02 PM (IST)
Shahid Kapoor-Mira Rajput Photos: शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की जोड़ी हर तस्वीर में प्यार और साथ का खूबसूरत एहसास दिलाती है. दोनों की कैमिस्ट्री फैंस के बीच हमेशा चर्चा में रहती है.

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत इंडस्ट्री के सबसे स्टाइलिश और रोमांटिक कपल्स में से एक हैं. शादी के सालों बाद भी दोनों के बीच की केमिस्ट्री पहले जैसी ही ताज़ा नजर आती है. सोशल मीडिया पर जब भी शाहिद या मीरा अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, फैंस उन पर प्यार लुटाने लगते हैं. चाहे किसी पार्टी की ग्लैमरस फोटो हो या फैमिली वेकेशन की कैजुअल झलक दोनों हर फ्रेम में एक-दूसरे के लिए बने हुए लगते हैं. आइए नज़र डालते हैं शाहिद-मीरा की तस्वीरों पर, जो उनके खूबसूरत रिश्ते को दिखाती है.

1/10
एक्टर शाहिद कपूर ने 7 जुलाई 2015 में मीरा राजपूत से शादी की थी. और ये एक अरेंज्ड मैरेज थी.
एक्टर शाहिद कपूर ने 7 जुलाई 2015 में मीरा राजपूत से शादी की थी. और ये एक अरेंज्ड मैरेज थी.
2/10
दोनों की उम्र में 14 साल का फर्क है. शादी के टाइम शाहिद 34 साल के थे वहीं उनकी पत्नी मीरा 20 साल.
दोनों की उम्र में 14 साल का फर्क है. शादी के टाइम शाहिद 34 साल के थे वहीं उनकी पत्नी मीरा 20 साल.
3/10
इस कपल के दो बच्चे भी हैं बेटी मिशा और बेटा जैन.
इस कपल के दो बच्चे भी हैं बेटी मिशा और बेटा जैन.
4/10
बता दें कि, शाहिद और मीरा बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं.
बता दें कि, शाहिद और मीरा बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं.
5/10
दोनों की शादी को 10 साल हो चुके हैं लेकिन सालों बाद भी उनके बीच की केमिस्ट्री पहले जैसे ही है.
दोनों की शादी को 10 साल हो चुके हैं लेकिन सालों बाद भी उनके बीच की केमिस्ट्री पहले जैसे ही है.
6/10
दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते नजर आते है.
दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते नजर आते है.
7/10
साथ ही शाहिद और मीरा सोशल मीडिया पर रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर करते हैं.
साथ ही शाहिद और मीरा सोशल मीडिया पर रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर करते हैं.
8/10
जहां साफ झलकता है कि दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहते हैं.
जहां साफ झलकता है कि दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहते हैं.
9/10
शाहिद और मीरा की जोड़ी सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी फैंस की फेवरेट है.
शाहिद और मीरा की जोड़ी सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी फैंस की फेवरेट है.
10/10
इस जोड़ी का फैंस का भी खूब प्यार मिलता रहता हैं. यूजर इस कपल की तस्वीरों पर अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उन पर प्यार लुटाते नजर आते है.
इस जोड़ी का फैंस का भी खूब प्यार मिलता रहता हैं. यूजर इस कपल की तस्वीरों पर अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उन पर प्यार लुटाते नजर आते है.
Published at : 08 Nov 2025 03:02 PM (IST)
Mira Rajput SHAHID KAPOOR

