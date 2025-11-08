एक्सप्लोरर
शाहिद कपूर-मीरा राजपूत की 10 रोमांटिक तस्वीरें, एक-दूसरे पर लुटाते रहते हैं प्यार
Shahid Kapoor-Mira Rajput Photos: शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की जोड़ी हर तस्वीर में प्यार और साथ का खूबसूरत एहसास दिलाती है. दोनों की कैमिस्ट्री फैंस के बीच हमेशा चर्चा में रहती है.
शाहिद कपूर और मीरा राजपूत इंडस्ट्री के सबसे स्टाइलिश और रोमांटिक कपल्स में से एक हैं. शादी के सालों बाद भी दोनों के बीच की केमिस्ट्री पहले जैसी ही ताज़ा नजर आती है. सोशल मीडिया पर जब भी शाहिद या मीरा अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, फैंस उन पर प्यार लुटाने लगते हैं. चाहे किसी पार्टी की ग्लैमरस फोटो हो या फैमिली वेकेशन की कैजुअल झलक दोनों हर फ्रेम में एक-दूसरे के लिए बने हुए लगते हैं. आइए नज़र डालते हैं शाहिद-मीरा की तस्वीरों पर, जो उनके खूबसूरत रिश्ते को दिखाती है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 08 Nov 2025 03:02 PM (IST)
Mira Rajput SHAHID KAPOOR
