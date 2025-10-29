शाहरुख खान से ऐश्वर्या राय बच्चन तक, देश नही नहीं विदेशों में भी हैं इन सेलिब्रिटी के आलीशान घर

देसी गर्ल से ग्लोबल दीवा बनी प्रियंका चोपड़ा की रियल एस्टेट जर्नी किसी सपने से कम नहीं है. इंडिया में प्रॉपर्टी होने के साथ-साथ, उनके पास विदेशों में भी कई लग्ज़री घर हैं और यह सब निक जोनस से शादी से पहले ही शुरू हो गया था. Architectural Digest की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियंका ने साल 2017 में न्यूयॉर्क के ‘फोर सीजन्स प्राइवेट रेजिडेंस डाउनटाउन’ में चार बेडरूम वाला अपार्टमेंट खरीदा था. इसके बाद 2019 में निक जोनस से शादी के बाद, दोनों ने बेवर्ली हिल्स पोस्ट ऑफिस एरिया में 6.5 मिलियन डॉलर का एक शानदार मेंशन खरीदा. यह मिड-सेंचुरी मॉडर्न स्टाइल में बना घर था, जिसे बाद में उन्होंने टेनिस स्टार नाओमी ओसाका को 6.9 मिलियन डॉलर में बेच दिया.