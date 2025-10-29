हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहरुख खान से ऐश्वर्या राय बच्चन तक, देश नही नहीं विदेशों में भी हैं इन सेलिब्रिटी के आलीशान घर

शाहरुख खान से ऐश्वर्या राय बच्चन तक, देश नही नहीं विदेशों में भी हैं इन सेलिब्रिटी के आलीशान घर

Bollywood Celebrities Property: बॉलीवुड सितारों का शौक सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं है, उनका लगाव आलीशान घरों से भी है. शाहरुख खान से लेकर ऐश्वर्या राय तक, कई स्टार्स के विदेशों में भी शानदार घर हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 02:01 PM (IST)
Bollywood Celebrities Property: बॉलीवुड सितारों का शौक सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं है, उनका लगाव आलीशान घरों से भी है. शाहरुख खान से लेकर ऐश्वर्या राय तक, कई स्टार्स के विदेशों में भी शानदार घर हैं.

शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे बॉलीवुड स्टार्स को फिल्मों के साथ-साथ प्रॉपर्टी खरीदने का भी शौक है. कई स्टार्स मानते हैं कि घर लेना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि समझदारी का फैसला भी है. इससे उनकी कमाई बढ़ती है और उनका स्टाइल भी नज़र आता है. दिलचस्प बात ये है कि इन सितारों के पास भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी खूबसूरत घर हैं.

किंग खान, यानी शाहरुख खान के पास दिल्ली का बंगला, मुंबई का मशहूर 'मन्नत' और अलीबाग में एक खूबसूरत हॉलिडे हाउस है. इसके अलावा, उनके पास दुबई और लंदन में भी प्रॉपर्टी है. दुबई के ‘पाम जुमेराह’ पर बना उनका आलीशान घर ‘जन्नत’ कहलाता है, जिसे एक रियल एस्टेट कंपनी ने उन्हें तोहफे में दिया था. यह एक 14,000 वर्ग फीट में बना शानदार विला है, जिसकी कीमत करीब 18 करोड़ रुपये बताई जाती है.
इसके अलावा, शाहरुख के पास लंदन में भी एक घर है, जो उनका वेकेशन होम है और जब उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, तब वे वहीं रहते थे. 99acres की रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन के पार्क लेन पर स्थित यह प्रॉपर्टी करीब 183 करोड़ रुपये की है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति, बिजनेसमैन से एक्टर बने राज कुंद्रा, लंदन में एक आलीशान विला के मालिक हैं, जिसे उन्होंने ‘राज महल’ नाम दिया है. Cosmopolitan की रिपोर्ट के अनुसार, यह घर लंदन के सेंट जॉर्ज हिल एस्टेट में है. यही नहीं, इस कपल के पास लंदन के मेफेयर, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इलाके में भी एक प्रॉपर्टी है, जो उनका वेकेशन होम है. इसके अलावा, दुबई के पाम जुमेराह में उनका एक और शानदार विला है.
देसी गर्ल से ग्लोबल दीवा बनी प्रियंका चोपड़ा की रियल एस्टेट जर्नी किसी सपने से कम नहीं है. इंडिया में प्रॉपर्टी होने के साथ-साथ, उनके पास विदेशों में भी कई लग्ज़री घर हैं और यह सब निक जोनस से शादी से पहले ही शुरू हो गया था. Architectural Digest की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियंका ने साल 2017 में न्यूयॉर्क के ‘फोर सीजन्स प्राइवेट रेजिडेंस डाउनटाउन’ में चार बेडरूम वाला अपार्टमेंट खरीदा था. इसके बाद 2019 में निक जोनस से शादी के बाद, दोनों ने बेवर्ली हिल्स पोस्ट ऑफिस एरिया में 6.5 मिलियन डॉलर का एक शानदार मेंशन खरीदा. यह मिड-सेंचुरी मॉडर्न स्टाइल में बना घर था, जिसे बाद में उन्होंने टेनिस स्टार नाओमी ओसाका को 6.9 मिलियन डॉलर में बेच दिया.
इसके बाद प्रियंका और निक ने लॉस एंजिल्स में करीब 20 मिलियन डॉलर का एक और आलीशान मेंशन खरीदा. लगभग 20,000 स्क्वायर फीट में बने इस घर में 7 बेडरूम और 11 बाथरूम हैं. घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा इसका डबल-हाइट लिविंग रूम है, जो इन्फिनिटी पूल की ओर खुलता है जहां से दिखने वाला नज़ारा शब्दों से परे है.
कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के पास दुबई के पॉश इलाके में एक बेहद खूबसूरत घर है. 99acres की रिपोर्ट के अनुसार, ‘गुरु’ फिल्म के ये स्टार्स जुमेराह गोल्फ एस्टेट्स में एक शानदार विला के मालिक हैं. यह विला लगभग 10,600 स्क्वायर फीट में बना है और इसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बताई जाती है.
बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी कुमार’ यानी अक्षय कुमार के पास लंदन और केप टाउन में भी घर हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों प्रॉपर्टी उनकी बढ़ती दौलत और शानदार लाइफस्टाइल की झलक दिखाती हैं. इन घरों में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं और इनका इंटीरियर देखने लायक है.
Published at : 29 Oct 2025 02:01 PM (IST)
