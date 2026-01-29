एक्सप्लोरर
बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट परस्पॉट हुए शाहरुख खान, नहीं दिए पैपराजी के लिए पोज
Shah Rukh Khan Spotted At Airport: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख अपने लुक्स से सभी को इंप्रेस कर देते हैं. इस बार उनका एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक देखने को मिला. जो खूब वायरल हो रहा है.
शाहरुख खान का स्वैग दुनियाभर में छाया हुआ है. फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए दीवाने रहते हैं. आज देर रात को शाहरुख खान एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.
Published at : 29 Jan 2026 09:16 AM (IST)
