कितने पढ़े-लिखे हैं आर्यन खान? जानिए शाहरुख खान के बेटे की एजुकेशन

कितने पढ़े-लिखे हैं आर्यन खान? जानिए शाहरुख खान के बेटे की एजुकेशन

Aryan Khan Education: आर्यन खान हाल ही में अपनी वेब सीरीज ‘बैंड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर चर्चा में हैं. एक्टिंग से पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया था और विदेश से फिल्ममेकिंग की पढ़ाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Aryan Khan Education: आर्यन खान हाल ही में अपनी वेब सीरीज ‘बैंड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर चर्चा में हैं. एक्टिंग से पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया था और विदेश से फिल्ममेकिंग की पढ़ाई की है.

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अक्सर अपनी स्टाइल और पर्सनैलिटी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनकी पढ़ाई के बारे में जानते हैं. आर्यन ने छोटी उम्र से ही विदेश में पढ़ाई की है और अपनी एजुकेशन को लेकर काफी सीरियस रहे हैं. आइए जानते हैं आर्यन खान की एजुकेशन.

आर्यन खान का जन्म 12 नवंबर 1997 को मुंबई , महाराष्ट्र , भारत में हुआ था.
आर्यन खान का जन्म 12 नवंबर 1997 को मुंबई , महाराष्ट्र , भारत में हुआ था.
आर्यन खान ने अपनी स्कूली पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से की है.
आर्यन खान ने अपनी स्कूली पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से की है.
इसके बाद 2016 में वो हायर एजुकेशन के लिए विदेश चले गए.
इसके बाद 2016 में वो हायर एजुकेशन के लिए विदेश चले गए.
उन्होंने साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से फिल्म और टेलीविजन मेकिंग में ग्रैजुएशन किया है.
उन्होंने साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से फिल्म और टेलीविजन मेकिंग में ग्रैजुएशन किया है.
बता दें, आर्यन ने 2001में आई करन जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था.
बता दें, आर्यन ने 2001में आई करन जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था.
उन्होंने अपने पापा के साथ द इनक्रेडिबल्स (2004), द लॉयन किंग (2019) और मुसाफा (2024) के हिंदी वर्जन में वॉइज आर्टिस्ट का काम किया था.
उन्होंने अपने पापा के साथ द इनक्रेडिबल्स (2004), द लॉयन किंग (2019) और मुसाफा (2024) के हिंदी वर्जन में वॉइज आर्टिस्ट का काम किया था.
वहीं अब आर्यन ने अपनी सीरीज द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड से इंडस्ट्री में अलग पहचान बना ली है. इस सीरीज को दर्शकों का भी बहुत प्यार मिला.
वहीं अब आर्यन ने अपनी सीरीज द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड से इंडस्ट्री में अलग पहचान बना ली है. इस सीरीज को दर्शकों का भी बहुत प्यार मिला.
Published at : 29 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Aryan Khan Shah Rukh Khan Bands Of Bollywood

