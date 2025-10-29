एक्सप्लोरर
कितने पढ़े-लिखे हैं आर्यन खान? जानिए शाहरुख खान के बेटे की एजुकेशन
Aryan Khan Education: आर्यन खान हाल ही में अपनी वेब सीरीज ‘बैंड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर चर्चा में हैं. एक्टिंग से पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया था और विदेश से फिल्ममेकिंग की पढ़ाई की है.
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अक्सर अपनी स्टाइल और पर्सनैलिटी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनकी पढ़ाई के बारे में जानते हैं. आर्यन ने छोटी उम्र से ही विदेश में पढ़ाई की है और अपनी एजुकेशन को लेकर काफी सीरियस रहे हैं. आइए जानते हैं आर्यन खान की एजुकेशन.
Published at : 29 Oct 2025 02:00 PM (IST)
