शाहरुख खान की 'किंग' से रणबीर कपूर की 'रामायण' तक, साल 2026 की ये है मच अवेटेड फिल्में
Most awaited films 2026: साल 2026 बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के लिए खास रहने वाला है, जहां बड़े सितारों, दमदार कहानियों और हाई-स्केल फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.
साल 2026 बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के लिए खास रहेगा, जहां बड़े सितारों और दमदार कहानियों वाली फिल्में रिलीज होंगी. शाहरुख की किंग से लेकर रणबीर की रामायण तक, दर्शक इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
Published at : 24 Dec 2025 02:47 PM (IST)
मनोरंजन
