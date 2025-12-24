शाहरुख खान की 'किंग' से रणबीर कपूर की 'रामायण' तक, साल 2026 की ये है मच अवेटेड फिल्में

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही किंग एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पहली बार इस अवतार में साथ नजर आएंगे. फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें स्टाइल, इमोशन और इंटरनेशनल लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा.