शिल्पा शुक्ला बिहार से ताल्लुक रखती हैं. ऐसे में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से की. उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मी दुनिया में करियर बनाने के बारे में सोचा.