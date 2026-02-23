हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पाकिस्तानी फिल्मों से शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने किया करियर शुरू, खुद से छोटे एक्टर संग इंटीमेट सीन दे मचाया बवाल

पाकिस्तानी फिल्मों से शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने किया करियर शुरू, खुद से छोटे एक्टर संग इंटीमेट सीन दे मचाया बवाल

टीवी हो या बॉलीवुड कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो काफी मजेदार है. इसी लिस्ट में शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया की एक एक्ट्रेस का नाम शामिल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Feb 2026 02:44 PM (IST)
टीवी हो या बॉलीवुड कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो काफी मजेदार है. इसी लिस्ट में शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया की एक एक्ट्रेस का नाम शामिल है.

शिल्पा शुक्ला जो बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने महज 21 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर ली थी. इतना ही नहीं बल्कि बहुत कम वक्त में उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों को अपना मुरीद बना लिया.

शिल्पा शुक्ला बिहार से ताल्लुक रखती हैं. ऐसे में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से की. उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मी दुनिया में करियर बनाने के बारे में सोचा.
शिल्पा शुक्ला बिहार से ताल्लुक रखती हैं. ऐसे में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से की. उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मी दुनिया में करियर बनाने के बारे में सोचा.
शिल्पा जब 16 साल की थीं, तभी उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी. सबसे पहला ब्रेक उन्हें पाकिस्तानी फिल्म खामोश पानी में 2003 में मिला था.
शिल्पा जब 16 साल की थीं, तभी उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी. सबसे पहला ब्रेक उन्हें पाकिस्तानी फिल्म खामोश पानी में 2003 में मिला था.
Published at : 23 Feb 2026 02:44 PM (IST)
Shilpa Shukla शाहरुख खान

बॉलीवुड फोटो गैलरी

