पाकिस्तानी फिल्मों से शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने किया करियर शुरू, खुद से छोटे एक्टर संग इंटीमेट सीन दे मचाया बवाल
टीवी हो या बॉलीवुड कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो काफी मजेदार है. इसी लिस्ट में शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया की एक एक्ट्रेस का नाम शामिल है.
शिल्पा शुक्ला जो बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने महज 21 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर ली थी. इतना ही नहीं बल्कि बहुत कम वक्त में उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों को अपना मुरीद बना लिया.
Published at : 23 Feb 2026 02:44 PM (IST)
