एक्सप्लोरर
शाहरुख खान की सास की 10 तस्वीरें, 79 साल में भी बेटी को देती हैं टक्कर
Shah Rukh Khan Mother In Law Photos: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की सास और गौरी खान मां भी किसी से कम नहीं हैं. 79 साल की उम्र में भी वह बेटी को टक्कर देती हैं.
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फैमिली अक्सर सुर्खियों में रहती है. जहां गौरी खान अपनी स्टाइलिश और ग्लैमरस पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं, वहीं उनकी मां यानी शाहरुख की सास भी किसी से कम नहीं हैं. 79 साल की उम्र में भी वह अपनी बेटी को टक्कर देती नजर आती हैं. उनकी पर्सनैलिटी और ग्रेस देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वह इस उम्र में भी इतनी फिट और खूबसूरत हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ खास तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 23 Sep 2025 04:26 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
नवरात्रि में लगना है स्टाइलिश और ट्रेंडी, आलिया भट्ट के ब्लाउड डिजाइन से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
10 Photos
कपूर खानदान की बेटी की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद दोनों बच्चों की कर रही हैं अकेले परवरिश
बॉलीवुड
7 Photos
दो साल की हुई स्वरा भास्कर की बेटी, पापा की लाडली है राबिया, देखिए सेलिब्रेशन की फोटोज
बॉलीवुड
10 Photos
रामायण की 'सीता' साई पल्लवी की बहन की 10 तस्वीरें, समंदर में स्विमसूट पहन की मस्ती
बॉलीवुड
11 Photos
सादगी में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं यामी गौतम, एक्ट्रेस की तस्वीरों पर दिल ना हार बैठे तो कहना
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
इंडिया
जेल से छूटे आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश को लेकर किया बड़ा दावा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion