हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहरुख खान की सास की 10 तस्वीरें, 79 साल में भी बेटी को देती हैं टक्कर

शाहरुख खान की सास की 10 तस्वीरें, 79 साल में भी बेटी को देती हैं टक्कर

Shah Rukh Khan Mother In Law Photos: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की सास और गौरी खान मां भी किसी से कम नहीं हैं. 79 साल की उम्र में भी वह बेटी को टक्कर देती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 04:26 PM (IST)
Shah Rukh Khan Mother In Law Photos: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की सास और गौरी खान मां भी किसी से कम नहीं हैं. 79 साल की उम्र में भी वह बेटी को टक्कर देती हैं.

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फैमिली अक्सर सुर्खियों में रहती है. जहां गौरी खान अपनी स्टाइलिश और ग्लैमरस पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं, वहीं उनकी मां यानी शाहरुख की सास भी किसी से कम नहीं हैं. 79 साल की उम्र में भी वह अपनी बेटी को टक्कर देती नजर आती हैं. उनकी पर्सनैलिटी और ग्रेस देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वह इस उम्र में भी इतनी फिट और खूबसूरत हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ खास तस्वीरें.

1/10
शाहरुख खान की सास और गौरी खान की मां का नाम सविता छिब्बर है.
शाहरुख खान की सास और गौरी खान की मां का नाम सविता छिब्बर है.
2/10
सविता छिब्बर की शादी रमेश चंद्र छिब्बर से हुई थी. उनके पति का 1 मार्च 2016 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया था.
सविता छिब्बर की शादी रमेश चंद्र छिब्बर से हुई थी. उनके पति का 1 मार्च 2016 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया था.
3/10
सविता के दो बच्चे हैं, गौरी खान और विक्रांत छिब्बर.
सविता के दो बच्चे हैं, गौरी खान और विक्रांत छिब्बर.
4/10
सविता छिब्बर अक्सर इवेंट्स में फैमिली के साथ नजर आती हैं.
सविता छिब्बर अक्सर इवेंट्स में फैमिली के साथ नजर आती हैं.
5/10
सविता की खूबसूरती की बात करें तो, 79 साल में भी बेटी को टक्कर देती हैं.
सविता की खूबसूरती की बात करें तो, 79 साल में भी बेटी को टक्कर देती हैं.
6/10
खूबसूरती में सविता कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी मात देती हैं.
खूबसूरती में सविता कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी मात देती हैं.
7/10
सविता आज भी अपने लुक्स से सबका ध्यान खींच लेती हैं.
सविता आज भी अपने लुक्स से सबका ध्यान खींच लेती हैं.
8/10
उनका स्टाइल और लुक हमेशा चर्चा में रहता है.
उनका स्टाइल और लुक हमेशा चर्चा में रहता है.
9/10
हाल ही में सविता को सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमीयर नाइट के दौरान देखा गया था.
हाल ही में सविता को सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमीयर नाइट के दौरान देखा गया था.
10/10
यहां वो ब्लू कलर के सूट में नजर आईं थी, और बेहद ही खूबसूरत दिख रहीं थी.
यहां वो ब्लू कलर के सूट में नजर आईं थी, और बेहद ही खूबसूरत दिख रहीं थी.
Published at : 23 Sep 2025 04:26 PM (IST)
Tags :
Shah Rukh Khan Savita Chibba Gauri Khan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
इंडिया
जेल से छूटे आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव को लेकर किया बड़ा दावा
जेल से छूटे आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश को लेकर किया बड़ा दावा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद; जानें समीकरण
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BMW iX1 LWB vs BYD Sealion 7 vs Volvo C40 Recharge | Auto Live
Navratri पर सरकार का तोहफा सस्ता हुआ Insurance, Electronics और Daily Use Products| Paisa Live
New Tata Altroz Facelift Walkaround | Auto Live
What's different in the Honda Elevate Signature Black edition? | Auto Live
IPO Alert: Ganesh Consumer IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price , subscription Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
इंडिया
जेल से छूटे आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव को लेकर किया बड़ा दावा
जेल से छूटे आजम खान को नई पार्टी बनाने की सलाह, मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश को लेकर किया बड़ा दावा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद; जानें समीकरण
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
ट्रैवल
Navratri festival 2025: दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
ट्रेंडिंग
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
Embed widget