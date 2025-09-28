हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन

शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन

Shah Rukh Khan Diet: 59 साल की उम्र में होकर भी शाहरुख खान एकदम से जवान दिखते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शाहरुख खान के डाइट का राज क्या है और उनके डाइट में क्या क्या खाना शामिल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 06:42 PM (IST)
Shah Rukh Khan Diet: 59 साल की उम्र में होकर भी शाहरुख खान एकदम से जवान दिखते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शाहरुख खान के डाइट का राज क्या है और उनके डाइट में क्या क्या खाना शामिल है.

59 साल की उम्र में भी शाहरुख खान बिल्कुल जवान और फिट नजर आते हैं. उनकी फिटनेस का राज है उनका सिंपल लेकिन प्रभावी डाइट प्लान. यहां जानिए क्या खाते हैं शाहरुख खान

1/7
59 साल की उम्र में भी शाहरुख खान बिल्कुल फिट और जवान नजर आते हैं. चाहे ट्रेन पर डांस करना हो या दमदार डायलॉग डिलीवर करना, उनकी हेयरस्टाइल और बॉडी हमेशा परफेक्ट लगती है. इसका सीक्रेट सिर्फ महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या एडवांस्ड वर्कआउट नहीं है. गट हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. पल मणिकम ने शाहरुख खान की फिटनेस के सीक्रेट का खुलासा किया है. चलिए जानते हैं कि उनकी फिटनेस के पीछे कौन-सी खास बातें हैं.
59 साल की उम्र में भी शाहरुख खान बिल्कुल फिट और जवान नजर आते हैं. चाहे ट्रेन पर डांस करना हो या दमदार डायलॉग डिलीवर करना, उनकी हेयरस्टाइल और बॉडी हमेशा परफेक्ट लगती है. इसका सीक्रेट सिर्फ महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या एडवांस्ड वर्कआउट नहीं है. गट हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. पल मणिकम ने शाहरुख खान की फिटनेस के सीक्रेट का खुलासा किया है. चलिए जानते हैं कि उनकी फिटनेस के पीछे कौन-सी खास बातें हैं.
2/7
शाहरुख खान अपनी डाइट की शुरुआत स्प्राउट्स से करते हैं. करीब 100 ग्राम स्प्राउट्स में लगभग 2 ग्राम फाइबर होता है, जो डाइजेशन को स्ट्रांग रखता है और गट को क्लीन करने में मदद करता है. साथ ही यह न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है और गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है.
शाहरुख खान अपनी डाइट की शुरुआत स्प्राउट्स से करते हैं. करीब 100 ग्राम स्प्राउट्स में लगभग 2 ग्राम फाइबर होता है, जो डाइजेशन को स्ट्रांग रखता है और गट को क्लीन करने में मदद करता है. साथ ही यह न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है और गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है.
3/7
इसके बाद शाहरुख खान की डाइट में शामिल होता है ग्रिल्ड चिकन, जो उनके लिए लीन प्रोटीन का अहम सोर्स है. बढ़ती उम्र में मसल्स को संभालना चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन 100 ग्राम ग्रिल्ड चिकन में करीब 30 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है, जो मसल रिपेयर और एनर्जी के लिए बेहद जरूरी है.
इसके बाद शाहरुख खान की डाइट में शामिल होता है ग्रिल्ड चिकन, जो उनके लिए लीन प्रोटीन का अहम सोर्स है. बढ़ती उम्र में मसल्स को संभालना चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन 100 ग्राम ग्रिल्ड चिकन में करीब 30 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है, जो मसल रिपेयर और एनर्जी के लिए बेहद जरूरी है.
4/7
तीसरी चीज शाहरुख खान की डाइट में ब्रोकली है जिसे अक्सर भारतीय डाइट में कम शामिल किया जाता है. ब्रोकली में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह गट‑फ्रेंडली है और स्किन की शाइनिंग बढ़ाने में मदद करती है.
तीसरी चीज शाहरुख खान की डाइट में ब्रोकली है जिसे अक्सर भारतीय डाइट में कम शामिल किया जाता है. ब्रोकली में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह गट‑फ्रेंडली है और स्किन की शाइनिंग बढ़ाने में मदद करती है.
5/7
इसके अलावा शाहरुख खान कभी-कभार थोड़ी दाल भी शामिल करते हैं अपनी डाइट में. डॉ. पल के मुताबिक, दाल में प्लांट‑बेस्ड प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो उनकी डाइट को और अधिक बैलेन्स्ड बनाते हैं.
इसके अलावा शाहरुख खान कभी-कभार थोड़ी दाल भी शामिल करते हैं अपनी डाइट में. डॉ. पल के मुताबिक, दाल में प्लांट‑बेस्ड प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो उनकी डाइट को और अधिक बैलेन्स्ड बनाते हैं.
6/7
डॉ. पल के अनुसार, शाहरुख की तरह डाइट अपनाएं लेकिन पोर्शन का ध्यान रखें. वह कहते हैं,
डॉ. पल के अनुसार, शाहरुख की तरह डाइट अपनाएं लेकिन पोर्शन का ध्यान रखें. वह कहते हैं, "आप शाहरुख खान की तरह अपने फूड्स चुन सकते हैं, लेकिन बिना सीमा के सब कुछ खाने की जरूरत नहीं है."
7/7
एक्सपर्ट के अनुसार, शाहरुख खान की फिटनेस का असली राज उनकी गट हेल्थ है. जब गट हेल्थ ठीक रहती है, तो स्किन दमकती है, मूड बेहतर रहता है और उम्र बढ़ने की प्रोसेस धीमी हो जाती है. 2022 में नेचर एजिंग में पब्लिश्ड एक स्टडी में भी यह साबित हुआ कि स्वस्थ गट माइक्रोबायोम सूजन को कम करता है, दिमाग को तेज रखता है और जीवन अवधि बढ़ा सकता है. शाहरुख खान की डाइट और सिंपल फिटनेस रूटीन आज के समय में सबसे प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स में से एक मानी जा सकती है.
एक्सपर्ट के अनुसार, शाहरुख खान की फिटनेस का असली राज उनकी गट हेल्थ है. जब गट हेल्थ ठीक रहती है, तो स्किन दमकती है, मूड बेहतर रहता है और उम्र बढ़ने की प्रोसेस धीमी हो जाती है. 2022 में नेचर एजिंग में पब्लिश्ड एक स्टडी में भी यह साबित हुआ कि स्वस्थ गट माइक्रोबायोम सूजन को कम करता है, दिमाग को तेज रखता है और जीवन अवधि बढ़ा सकता है. शाहरुख खान की डाइट और सिंपल फिटनेस रूटीन आज के समय में सबसे प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स में से एक मानी जा सकती है.
Published at : 28 Sep 2025 06:42 PM (IST)
