शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन

एक्सपर्ट के अनुसार, शाहरुख खान की फिटनेस का असली राज उनकी गट हेल्थ है. जब गट हेल्थ ठीक रहती है, तो स्किन दमकती है, मूड बेहतर रहता है और उम्र बढ़ने की प्रोसेस धीमी हो जाती है. 2022 में नेचर एजिंग में पब्लिश्ड एक स्टडी में भी यह साबित हुआ कि स्वस्थ गट माइक्रोबायोम सूजन को कम करता है, दिमाग को तेज रखता है और जीवन अवधि बढ़ा सकता है. शाहरुख खान की डाइट और सिंपल फिटनेस रूटीन आज के समय में सबसे प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स में से एक मानी जा सकती है.