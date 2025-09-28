एक्सप्लोरर
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
Shah Rukh Khan Diet: 59 साल की उम्र में होकर भी शाहरुख खान एकदम से जवान दिखते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शाहरुख खान के डाइट का राज क्या है और उनके डाइट में क्या क्या खाना शामिल है.
59 साल की उम्र में भी शाहरुख खान बिल्कुल जवान और फिट नजर आते हैं. उनकी फिटनेस का राज है उनका सिंपल लेकिन प्रभावी डाइट प्लान. यहां जानिए क्या खाते हैं शाहरुख खान
Published at : 28 Sep 2025 06:42 PM (IST)
