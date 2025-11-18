हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Suhana Khan Pics: क्रॉप टॉप और लूज जींस में सुहाना खान ने दिखाया स्वैग, मीडिया के सामने यूं दिए पोज

Suhana Khan Pics: क्रॉप टॉप और लूज जींस में सुहाना खान ने दिखाया स्वैग, मीडिया के सामने यूं दिए पोज

Suhana khan Pics: सुहाना खान को पैपराजी ने हाल ही में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया. जहां उनका स्टाइलिश लुक देखने को मिला. आप भी डालिए तस्वीरों पर एक नजर....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 18 Nov 2025 07:36 PM (IST)
Suhana khan Pics: सुहाना खान को पैपराजी ने हाल ही में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया. जहां उनका स्टाइलिश लुक देखने को मिला. आप भी डालिए तस्वीरों पर एक नजर....

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान बी-टाउन में हर दिन चर्चा बटोरती रहती हैं. हाल ही में पैप्स ने उन्हें एक कैफे के बाहर स्पॉट किया. जहां सुहाना ने इठलाते हुए कई सारे पोज भी दिए.

1/7
सुहाना खान की ये तस्वीरें मुंबई के गिगी रेस्टोरेंट के बाहर की है. जहां मंगलवार के दिन एक्ट्रेस को पैप्स ने कैप्चर किया.
सुहाना खान की ये तस्वीरें मुंबई के गिगी रेस्टोरेंट के बाहर की है. जहां मंगलवार के दिन एक्ट्रेस को पैप्स ने कैप्चर किया.
2/7
इस दौरान सुहाना खान का गॉर्जियस और स्टाइलिश लुक देखने को मिला. उन्होंने व्हाइट क्रॉप टॉप में अपना स्वैग दिखाया.
इस दौरान सुहाना खान का गॉर्जियस और स्टाइलिश लुक देखने को मिला. उन्होंने व्हाइट क्रॉप टॉप में अपना स्वैग दिखाया.
3/7
सुहाना ने व्हाइट टॉप के साथ लूज ब्लू जींस पहनी थी. उसके साथ एक्ट्रेस ने ब्लैक जैकेट कैरी की. जो उनका लुक और निखार रही है.
सुहाना ने व्हाइट टॉप के साथ लूज ब्लू जींस पहनी थी. उसके साथ एक्ट्रेस ने ब्लैक जैकेट कैरी की. जो उनका लुक और निखार रही है.
4/7
एक्ट्रेस ने अपना लुक हमेशा की तरह ग्लोसी मेकअप के साथ कंपलीट किया है. सोशल मीडिया पर सुहाना की फोटो आते ही छा गई हैं.
एक्ट्रेस ने अपना लुक हमेशा की तरह ग्लोसी मेकअप के साथ कंपलीट किया है. सोशल मीडिया पर सुहाना की फोटो आते ही छा गई हैं.
5/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो सुहाना खान को आखिरी बार जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' में देखा गया था. ये उनकी डेब्यू फिल्म थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो सुहाना खान को आखिरी बार जोया अख्तर की फिल्म ‘द आर्चीज’ में देखा गया था. ये उनकी डेब्यू फिल्म थी.
6/7
अब एक्ट्रेस अपने पापा यानि शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी. फिल्म का टाइटल और शाहरुख का लुक कुछ वक्त पहले ही रिवील हुआ है.
अब एक्ट्रेस अपने पापा यानि शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘किंग’ में नजर आएंगी. फिल्म का टाइटल और शाहरुख का लुक कुछ वक्त पहले ही रिवील हुआ है.
7/7
खबरों के अनुसारा शाहरुख खान और सुहाना खान की ये फिल्म अगले साल यानि 2026 के आखिरी महीनों में रिलीज हो सकती है.
खबरों के अनुसारा शाहरुख खान और सुहाना खान की ये फिल्म अगले साल यानि 2026 के आखिरी महीनों में रिलीज हो सकती है.
Published at : 18 Nov 2025 07:36 PM (IST)
Suhana Khan Shah Rukh Khan Bollywood

ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
