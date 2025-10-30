हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहैरान कर देगी शाहरुख के फार्महाउस की कीमत, खास बातें जान लीं तो देखना जरूर चाहेंगे

हैरान कर देगी शाहरुख के फार्महाउस की कीमत, खास बातें जान लीं तो देखना जरूर चाहेंगे

Shah Rukh khan Alibaugh Farmhouse: शाहरुख खान का अलीबाग फार्महाउस अंदर से बेहद शानदार है, जिसमें प्राइवेट बीच और स्विमिंग पूल भी शामिल हैं. यह जगह उनके फैमिली टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 08:08 PM (IST)
Shah Rukh khan Alibaugh Farmhouse: शाहरुख खान का अलीबाग फार्महाउस अंदर से बेहद शानदार है, जिसमें प्राइवेट बीच और स्विमिंग पूल भी शामिल हैं. यह जगह उनके फैमिली टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

शाहरुख खान का अलीबाग में स्थित फार्महाउस 'देजा वु फार्म्स' खूबसूरत इंटीरियर और कमाल की खासियतों के लिए जाना जाता है. यहां जानिए इस फार्म हाउस से जुड़ी खास बातें.

1/8
शाहरुख खान के पास दुनिया के कई बड़े शहरों में शानदार प्रॉपर्टी है जैसे मुंबई का मन्नत और यूके - अमेरिका में आलीशान घर. लेकिन उन्हें असली सुकून अपने अलीबाग फार्महाउस में मिलता है जहां वह अक्सर परिवार के साथ समय बिता कर अपनी थकान दूर करते हैं.
शाहरुख खान के पास दुनिया के कई बड़े शहरों में शानदार प्रॉपर्टी है जैसे मुंबई का मन्नत और यूके - अमेरिका में आलीशान घर. लेकिन उन्हें असली सुकून अपने अलीबाग फार्महाउस में मिलता है जहां वह अक्सर परिवार के साथ समय बिता कर अपनी थकान दूर करते हैं.
2/8
फार्महाउस का सबसे खास हिस्सा इसका बड़ा स्विमिंग पूल है जहां किंग खान अक्सर रिलैक्स करते हैं.
फार्महाउस का सबसे खास हिस्सा इसका बड़ा स्विमिंग पूल है जहां किंग खान अक्सर रिलैक्स करते हैं.
3/8
इस फार्महाउस की दूसरी खासियत यहां का प्राइवेट बीच है. ये शाहरुख और उनकी फैमिली के लिए खास जगह है जहां वो आराम से बैठकर फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं.
इस फार्महाउस की दूसरी खासियत यहां का प्राइवेट बीच है. ये शाहरुख और उनकी फैमिली के लिए खास जगह है जहां वो आराम से बैठकर फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं.
4/8
फार्महाउस एक बड़े एरिया में फैला हुआ है जिसमें बगीचे बड़े लॉन और खुली जगह शामिल हैं. ये जगह पार्टी करने के लिए एकदम सही है.
फार्महाउस एक बड़े एरिया में फैला हुआ है जिसमें बगीचे बड़े लॉन और खुली जगह शामिल हैं. ये जगह पार्टी करने के लिए एकदम सही है.
5/8
शाहरुख खान के फार्महाउस में मॉडर्न आर्किटेक्चर भी दिखता है और देसीपन भी. यह प्रॉपर्टी लक्जरी डिजाइन के साथ बनाई गई है, जिसमें हर तरह की सुविधा का ख्याल रखा गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस प्रॉपर्टी की कीमत 15 करोड़ है जो 19,960 स्क्वायर मीटर में फैली है.
शाहरुख खान के फार्महाउस में मॉडर्न आर्किटेक्चर भी दिखता है और देसीपन भी. यह प्रॉपर्टी लक्जरी डिजाइन के साथ बनाई गई है, जिसमें हर तरह की सुविधा का ख्याल रखा गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस प्रॉपर्टी की कीमत 15 करोड़ है जो 19,960 स्क्वायर मीटर में फैली है.
6/8
शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के लिए प्राइवेसी बहुत जरूरी है. ऐसे में उनका अलीबाग वाला ये फार्म उन्हें आराम के साथ प्राइवेसी भी देता है. काम और शूटिंग की थकावट इसी फार्म हाउस पर मिटाते हैं एक्टर.
शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के लिए प्राइवेसी बहुत जरूरी है. ऐसे में उनका अलीबाग वाला ये फार्म उन्हें आराम के साथ प्राइवेसी भी देता है. काम और शूटिंग की थकावट इसी फार्म हाउस पर मिटाते हैं एक्टर.
7/8
शाहरुख खान इस फार्महाउस पर कई बड़ी पार्टीज कर चुके हैं. उनके इस जश्न में फिल्म इंडस्ट्री से कई बड़े सेलेब्रिटी शामिल हुए थे. इस लिस्ट में आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, करण जौहर, फराह खान समेत कई सेलेब्स के नाम शामिल हैं.
शाहरुख खान इस फार्महाउस पर कई बड़ी पार्टीज कर चुके हैं. उनके इस जश्न में फिल्म इंडस्ट्री से कई बड़े सेलेब्रिटी शामिल हुए थे. इस लिस्ट में आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, करण जौहर, फराह खान समेत कई सेलेब्स के नाम शामिल हैं.
8/8
शाहरुख खान का फार्महाउस सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है. गौरी खान ने खुद टीम के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया था. इसका इंटीरियर्स बहुत ही सुकून देने वाला है.
शाहरुख खान का फार्महाउस सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है. गौरी खान ने खुद टीम के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया था. इसका इंटीरियर्स बहुत ही सुकून देने वाला है.
Published at : 30 Oct 2025 08:08 PM (IST)
Tags :
Alibaug Shah Rukh Khan Gauri Khan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
विश्व
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
विश्व
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
साउथ सिनेमा
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज, तस्वीरें कर देंगी घायल
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
हेल्थ
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
शिक्षा
AI Technology in Schools: अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget