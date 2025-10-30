एक्सप्लोरर
हैरान कर देगी शाहरुख के फार्महाउस की कीमत, खास बातें जान लीं तो देखना जरूर चाहेंगे
Shah Rukh khan Alibaugh Farmhouse: शाहरुख खान का अलीबाग फार्महाउस अंदर से बेहद शानदार है, जिसमें प्राइवेट बीच और स्विमिंग पूल भी शामिल हैं. यह जगह उनके फैमिली टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
शाहरुख खान का अलीबाग में स्थित फार्महाउस 'देजा वु फार्म्स' खूबसूरत इंटीरियर और कमाल की खासियतों के लिए जाना जाता है. यहां जानिए इस फार्म हाउस से जुड़ी खास बातें.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 30 Oct 2025 08:08 PM (IST)
Tags :Alibaug Shah Rukh Khan Gauri Khan
बॉलीवुड
7 Photos
किसी ने 21 साल तो किसी ने 46 साल छोटी एक्ट्रेस संग पर्दे पर किया रोमांस, ये है लिस्ट
बॉलीवुड
10 Photos
बिकिनी में अनन्या पांडे जैसा कहर कोई नहीं ढा सकता, क्लिक करके खुद देख लीजिए 10 सबूत
बॉलीवुड
7 Photos
गौरी खान के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए खर्च करने पड़ेंगे इतने पैसे, 1100 रुपये की है सलाद
बॉलीवुड
10 Photos
26 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं अनन्या पांडे, नेटवर्थ में कियारा आडवाणी और सुहाना खान को देती हैं मात
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
क्रिकेट
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
विश्व
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion