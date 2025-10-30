हैरान कर देगी शाहरुख के फार्महाउस की कीमत, खास बातें जान लीं तो देखना जरूर चाहेंगे

शाहरुख खान के फार्महाउस में मॉडर्न आर्किटेक्चर भी दिखता है और देसीपन भी. यह प्रॉपर्टी लक्जरी डिजाइन के साथ बनाई गई है, जिसमें हर तरह की सुविधा का ख्याल रखा गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस प्रॉपर्टी की कीमत 15 करोड़ है जो 19,960 स्क्वायर मीटर में फैली है.