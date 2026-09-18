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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजवानी में कहर ढाती थी शबाना आजमी, इन 8 तस्वीरें को देख हार बैठेंगे दिल

जवानी में कहर ढाती थी शबाना आजमी, इन 8 तस्वीरें को देख हार बैठेंगे दिल

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी अपने जवानी के दिनों में बेहद खूबसूरती लगती थी. आज एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर कर रही हैं, ऐसे में आएइ देखते हैं उनकी पुरानी तस्वीरें.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 18 Sep 2026 01:01 PM (IST)
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी अपने जवानी के दिनों में बेहद खूबसूरती लगती थी. आज एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर कर रही हैं, ऐसे में आएइ देखते हैं उनकी पुरानी तस्वीरें.

बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी ने 70-80 के दशक में अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने लुक्स और खूबसूरती से भी लोगों को दीवाना बना दिया था. अपने दौर में बला की खूबसूरत थी. वहीं आज, 18 सितंबर को एक्ट्रेस 76 साल की हो गई हैं. ऐसे में चलिए देखते हैं उनकी 8 पुरानी तस्वीरें.

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एक्ट्रेस शबाना आजमी ने निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म 'अंकुर' (1974) से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. पहली ही फिल्म 'अंकुर' में उनके अभिनय को सराहा गया.
एक्ट्रेस शबाना आजमी ने निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म 'अंकुर' (1974) से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. पहली ही फिल्म 'अंकुर' में उनके अभिनय को सराहा गया.
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इसके बाद एक्ट्रेस ने 'निशांत', 'जुनून', 'स्पर्श', 'मंडी' और 'खंडहर' और 'गॉडमदर' जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया.
इसके बाद एक्ट्रेस ने 'निशांत', 'जुनून', 'स्पर्श', 'मंडी' और 'खंडहर' और 'गॉडमदर' जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया.
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शबाना आजमी ने 5 बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी जीता है. अपने दौर में एक्ट्रेस फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर थी.
शबाना आजमी ने 5 बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी जीता है. अपने दौर में एक्ट्रेस फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर थी.
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शबाना आजमी की 70 और 80 के दशक की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिसपर लोग आज भी फिदा हो जाते हैं.
शबाना आजमी की 70 और 80 के दशक की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिसपर लोग आज भी फिदा हो जाते हैं.
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शबाना आजमी की मुस्कान, अदा और एक्सप्रेशन कमाल का था. वे अक्सर साड़ी और बड़ी बिंदी के साथ नजर आती थीं.
शबाना आजमी की मुस्कान, अदा और एक्सप्रेशन कमाल का था. वे अक्सर साड़ी और बड़ी बिंदी के साथ नजर आती थीं.
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उस समय के मैगजीन कवर्स और फोटोशूट्स में उनका ग्लैम और रेट्रो हेयरस्टाइल बेहद अट्रैक्टिव लगता था.
उस समय के मैगजीन कवर्स और फोटोशूट्स में उनका ग्लैम और रेट्रो हेयरस्टाइल बेहद अट्रैक्टिव लगता था.
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उनकी ये पुरानी तस्वीरें इस बात का सबूत हैं, कि वो अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शुमार थीं.
उनकी ये पुरानी तस्वीरें इस बात का सबूत हैं, कि वो अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शुमार थीं.
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वहीं अब वो 76 साल की हो गई हैं, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती कम नहीं हुई.
वहीं अब वो 76 साल की हो गई हैं, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती कम नहीं हुई.
Published at : 18 Sep 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Shabana Azmi

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