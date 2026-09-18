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जवानी में कहर ढाती थी शबाना आजमी, इन 8 तस्वीरें को देख हार बैठेंगे दिल
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी अपने जवानी के दिनों में बेहद खूबसूरती लगती थी. आज एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर कर रही हैं, ऐसे में आएइ देखते हैं उनकी पुरानी तस्वीरें.
बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी ने 70-80 के दशक में अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने लुक्स और खूबसूरती से भी लोगों को दीवाना बना दिया था. अपने दौर में बला की खूबसूरत थी. वहीं आज, 18 सितंबर को एक्ट्रेस 76 साल की हो गई हैं. ऐसे में चलिए देखते हैं उनकी 8 पुरानी तस्वीरें.
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Published at : 18 Sep 2026 01:01 PM (IST)
Tags :Shabana Azmi
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