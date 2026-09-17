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शबाना आजमी के बर्थडे बैश में सितारों का जलवा अनिल कपूर से विद्या बालन तक पहुंचे ये सेलेब्स
शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को तेलंगाना में हुआ था. अपने बर्थडे से 2 दिन पहले एक्ट्रेस ने अपने घर पर एक खास पार्टी रखी, जिसमें अनिल कपूर और विद्या बालन समेत बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए.
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी 18 सितंबर 1950 को अपना 76वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली हैं. इससे पहले उन्होंने अपने करीबी दोस्तों के लिए घर पर एक खास पार्टी रखी, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. आइए जानते हैं, इस पार्टी में कौन-कौन से सेलेब्स पहुंचे.
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Published at : 17 Sep 2026 11:04 AM (IST)
Tags :Shabana Azmi Anil Kapoor
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सम्राट चौधरी
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