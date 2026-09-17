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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशबाना आजमी के बर्थडे बैश में सितारों का जलवा अनिल कपूर से विद्या बालन तक पहुंचे ये सेलेब्स

शबाना आजमी के बर्थडे बैश में सितारों का जलवा अनिल कपूर से विद्या बालन तक पहुंचे ये सेलेब्स

शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को तेलंगाना में हुआ था. अपने बर्थडे से 2 दिन पहले एक्ट्रेस ने अपने घर पर एक खास पार्टी रखी, जिसमें अनिल कपूर और विद्या बालन समेत बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 17 Sep 2026 11:04 AM (IST)
शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को तेलंगाना में हुआ था. अपने बर्थडे से 2 दिन पहले एक्ट्रेस ने अपने घर पर एक खास पार्टी रखी, जिसमें अनिल कपूर और विद्या बालन समेत बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए.

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी 18 सितंबर 1950 को अपना 76वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली हैं. इससे पहले उन्होंने अपने करीबी दोस्तों के लिए घर पर एक खास पार्टी रखी, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. आइए जानते हैं, इस पार्टी में कौन-कौन से सेलेब्स पहुंचे.

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शबाना आजमी की बर्थडे पार्टी में पॉपुलर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा बेहद डैशिंग लुक में पहुंचे. उन्होंने डार्क कलर का फुल-स्लीव्स पुलओवर मैचिंग लूज-फिटेड ट्राउजर्स के साथ पेयर किया था. इसके साथ उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड स्कार्फ कैरी किया, जो उनके पूरे लुक को स्टाइलिश और क्लासी टच दे रहा था.
शबाना आजमी की बर्थडे पार्टी में पॉपुलर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा बेहद डैशिंग लुक में पहुंचे. उन्होंने डार्क कलर का फुल-स्लीव्स पुलओवर मैचिंग लूज-फिटेड ट्राउजर्स के साथ पेयर किया था. इसके साथ उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड स्कार्फ कैरी किया, जो उनके पूरे लुक को स्टाइलिश और क्लासी टच दे रहा था.
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ऋचा चड्ढा और दीया मिर्जा भी इस पार्टी में शामिल हुईं. इस दौरान दोनों हसीनाएं कैजुअल लुक में नजर आईं. दोनों ने साथ में पैप्स को कई शानदार पोज दिए.
ऋचा चड्ढा और दीया मिर्जा भी इस पार्टी में शामिल हुईं. इस दौरान दोनों हसीनाएं कैजुअल लुक में नजर आईं. दोनों ने साथ में पैप्स को कई शानदार पोज दिए.
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शबाना आजमी की बर्थडे पार्टी में बोनी कपूर भी स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे. उन्होंने पेस्टल मिंट ग्रीन कलर का पठानी स्टाइल कुर्ता मैचिंग पजामे के साथ पहना था. ब्लैक फॉर्मल शूज और राउंड शेप सनग्लासेस के साथ उन्होंने अपने एथनिक लुक को कंप्लीट किया.
शबाना आजमी की बर्थडे पार्टी में बोनी कपूर भी स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे. उन्होंने पेस्टल मिंट ग्रीन कलर का पठानी स्टाइल कुर्ता मैचिंग पजामे के साथ पहना था. ब्लैक फॉर्मल शूज और राउंड शेप सनग्लासेस के साथ उन्होंने अपने एथनिक लुक को कंप्लीट किया.
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बोनी कपूर ने शबाना आजमी के घर के बाहर पैपराजी का अभिवादन किया. उन्होंने पैप्स को कई शानदार पोज भी दिए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
बोनी कपूर ने शबाना आजमी के घर के बाहर पैपराजी का अभिवादन किया. उन्होंने पैप्स को कई शानदार पोज भी दिए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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फरहान अख्तर भी अपनी पत्नी शिबानी दांडेकर के साथ शबाना आजमी की बर्थडे पार्टी में पहुंचे. इस दौरान दोनों ने जावेद अख्तर के साथ पैपराजी को पोज दिए.
फरहान अख्तर भी अपनी पत्नी शिबानी दांडेकर के साथ शबाना आजमी की बर्थडे पार्टी में पहुंचे. इस दौरान दोनों ने जावेद अख्तर के साथ पैपराजी को पोज दिए.
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इस पार्टी में बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर भी पहुंचे. इस दौरान वो ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए. उन्होंने जावेद अख्तर के साथ पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए.
इस पार्टी में बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर भी पहुंचे. इस दौरान वो ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए. उन्होंने जावेद अख्तर के साथ पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए.
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इस पार्टी में सबसे ज्यादा ध्यान एक्ट्रेस विद्या बालन ने खींचा. वो अपने पति और फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ पहुंचीं. इस दौरान दोनों ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए और कपल ने ट्विनिंग की थी. दोनों ने पैपराजी को कई स्टनिंग पोज भी दिए.
इस पार्टी में सबसे ज्यादा ध्यान एक्ट्रेस विद्या बालन ने खींचा. वो अपने पति और फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ पहुंचीं. इस दौरान दोनों ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए और कपल ने ट्विनिंग की थी. दोनों ने पैपराजी को कई स्टनिंग पोज भी दिए.
Published at : 17 Sep 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Shabana Azmi Anil Kapoor

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