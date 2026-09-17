शबाना आजमी की बर्थडे पार्टी में पॉपुलर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा बेहद डैशिंग लुक में पहुंचे. उन्होंने डार्क कलर का फुल-स्लीव्स पुलओवर मैचिंग लूज-फिटेड ट्राउजर्स के साथ पेयर किया था. इसके साथ उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड स्कार्फ कैरी किया, जो उनके पूरे लुक को स्टाइलिश और क्लासी टच दे रहा था.