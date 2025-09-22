एक्सप्लोरर
'शादी में जरूर आना' की 'आरती शुक्ला' के फोटोज से होता है इंटरनेट का पारा हाई, हर लुक में लगती हैं हुस्न की मल्लिका
Kriti Kharbanda Glamorous Photos: कृति खरबंदा अपने ग्लैमरस अंदाज के वजह से लाइमलाइट में रहती हैं. भले वो अभी पर्दे से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं. देखें उनके ग्लैमरस लुक्स.
कृति खरबंदा बॉलीवुड की हसीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. अक्सर ही सोशल मीडिया पर वो अपने ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल चुरा लेती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न कृति खरबंदा हर एक लुक में बिजलियां गिराती हैं. यहां देखिए उनके सिजलिंग अंदाज की एक झलक.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 22 Sep 2025 09:52 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
'शादी में जरूर आना' की आरती शुक्ला कृति खरबंदा के फोटोज से होता है इंटरनेट का पारा हाई
बॉलीवुड
10 Photos
अक्षय कुमार की सास की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 68 साल की उम्र में भी दिखती हैं बेहद हसीन
बॉलीवुड
7 Photos
इस बच्ची ने बॉलीवुड में कमा लिया बड़ा नाम, सुहाना-खुशी जैसे स्टारकिड्स भी इनके सामने फेल
बॉलीवुड
10 Photos
बिंदी-साड़ी में बला की खूबसूरत लगती हैं ऐश्वर्या राय, यकीन नहीं तो ये 10 तस्वीरें देख लीजिए
बॉलीवुड
8 Photos
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दिलजीत का गाना ऐसी मस्ती के बीच हुआ था रिकॉर्ड, आर्यन खान भी थे मौजूद
बॉलीवुड
10 Photos
राज बब्बर की बेटी जूही हैं बेहद ग्लैमरस, खूबसरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस को देती हैं मात
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
क्रिकेट
AK47 के जवाब में दाग दी Brahmos Missile, एशिया कप के बीच वायरल हुआ पाकिस्तानी दिग्गज का बयान
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion