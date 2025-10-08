हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'फॉर मोर शॉट्स प्लीज' फेम सयानी गुप्ता की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, लुक्स से बटोरती हैं सुर्खियां

'फॉर मोर शॉट्स प्लीज' फेम सयानी गुप्ता की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, लुक्स से बटोरती हैं सुर्खियां

Sayani Gupta Glamorous Pics: ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ फेम सयानी गुप्ता अपने स्टाइल और ग्लैमरस लुक्स से हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनकी हर तस्वीर फैंस के बीच स्टाइल और कॉन्फिडेंस की मिसाल बन जाती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 02:32 PM (IST)
Sayani Gupta Glamorous Pics: ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ फेम सयानी गुप्ता अपने स्टाइल और ग्लैमरस लुक्स से हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनकी हर तस्वीर फैंस के बीच स्टाइल और कॉन्फिडेंस की मिसाल बन जाती है.

‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ की एक्ट्रेस सयानी गुप्ता अपने स्टनिंग और स्टाइलिश लुक्स से सबका ध्यान खींच लेती हैं. उनका फैशन सेंस हमेशा ट्रेंड में रहता है और फैंस को खूब पसंद आता है. हर तस्वीर में उनका कॉन्फिडेंस और ग्लैमरस अंदाज साफ झलकता है.

1/10
सयानी गुप्ता एक जानी-मानी इंडियन एक्ट्रेस हैं, जो अपनी शानदार एक्टिंग और बोल्ड पर्सनालिटी के लिए पॉपुलर हैं.
सयानी गुप्ता एक जानी-मानी इंडियन एक्ट्रेस हैं, जो अपनी शानदार एक्टिंग और बोल्ड पर्सनालिटी के लिए पॉपुलर हैं.
2/10
उन्होंने फिल्म और वेब सीरीज दोनों में ही बेहतरीन काम किया है. सयानी का जन्म 9 अक्टूबर 1985 को कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ था.
उन्होंने फिल्म और वेब सीरीज दोनों में ही बेहतरीन काम किया है. सयानी का जन्म 9 अक्टूबर 1985 को कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ था.
3/10
उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से की और फिर दिल्ली के प्रेस्टीजियस लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया. इसके बाद उन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे से एक्टिंग में ट्रेनिंग ली.
उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से की और फिर दिल्ली के प्रेस्टीजियस लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया. इसके बाद उन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे से एक्टिंग में ट्रेनिंग ली.
4/10
सयानी गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत 2012 में फिल्म सेकंड मैरिज डॉट कॉम से की थी.हालांकि उन्हें असली पहचान शाहरुख खान की फिल्म फैन और अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 2 से मिली.
सयानी गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत 2012 में फिल्म सेकंड मैरिज डॉट कॉम से की थी.हालांकि उन्हें असली पहचान शाहरुख खान की फिल्म फैन और अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 2 से मिली.
5/10
इन फिल्मों में उनके रोल भले ही छोटे थे, लेकिन उनके एक्टिंग ने फैंस का ध्यान खींच लिया. इसके बाद उन्होंने मार्गरीटा विद ए स्ट्रॉ, आर्टिकल 15 और इंसाइड एज जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में भी अपनी एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया.
इन फिल्मों में उनके रोल भले ही छोटे थे, लेकिन उनके एक्टिंग ने फैंस का ध्यान खींच लिया. इसके बाद उन्होंने मार्गरीटा विद ए स्ट्रॉ, आर्टिकल 15 और इंसाइड एज जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में भी अपनी एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया.
6/10
सयानी को असली पापुलैरिटी अमेजन प्राइम की वेब सीरीज फोर मोर शॉट्स प्लीज से मिली. इस सीरीज में उन्होंने पावरफुल और मॉडर्न सोच रखने वाली ‘दामिनी’ का सोशल रोल निभाया.
सयानी को असली पापुलैरिटी अमेजन प्राइम की वेब सीरीज फोर मोर शॉट्स प्लीज से मिली. इस सीरीज में उन्होंने पावरफुल और मॉडर्न सोच रखने वाली ‘दामिनी’ का सोशल रोल निभाया.
7/10
इस रोल ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई और वे यूथ की फेवरेट बन गईं. उनका कॉन्फिडेंस, फैशन सेंस और बोल्ड अंदाज सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहता है.
इस रोल ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई और वे यूथ की फेवरेट बन गईं. उनका कॉन्फिडेंस, फैशन सेंस और बोल्ड अंदाज सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहता है.
8/10
सयानी सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रांग वुमन की मिसाल भी हैं. वे सोशल इश्यू पर खुलकर अपनी राय रखती हैं.
सयानी सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रांग वुमन की मिसाल भी हैं. वे सोशल इश्यू पर खुलकर अपनी राय रखती हैं.
9/10
फैशन के मामले में भी सयानी का जवाब नहीं. रेड कार्पेट इवेंट्स से लेकर कैजुअल लुक्स तक, वे हर बार अपने स्टाइल से फैंस को इंप्रेस करती हैं.
फैशन के मामले में भी सयानी का जवाब नहीं. रेड कार्पेट इवेंट्स से लेकर कैजुअल लुक्स तक, वे हर बार अपने स्टाइल से फैंस को इंप्रेस करती हैं.
10/10
उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल उनकी ग्लैमरस तस्वीरों और पोज से भरी पड़ी है, जो फैंस को खूब पसंद आती हैं.
उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल उनकी ग्लैमरस तस्वीरों और पोज से भरी पड़ी है, जो फैंस को खूब पसंद आती हैं.
Published at : 08 Oct 2025 02:32 PM (IST)
Tags :
Sayani Gupta Four More Shots Please

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
NDA Seat Sharing: बिहार NDA में सीट बंटवारे पर घमासान, Manjhi-Chirag ने बढ़ाई मुश्किल
Kejriwal on Relief: सांसद Ashok Mittal के ऐलान पर बोले- 'सरकारों को करते सुना है, प्राइवेट आदमी को नहीं'
Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
Pawan Singh Wife Controversy: 'विधायिका' बनने के लिए 'ज्योति' का 'ड्रामा'? 'पवन' का पलटवार!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
साउथ सिनेमा
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
बिहार
Bihar Election 2025 Live: 15 सीट नहीं दी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे- जीतन राम मांझी
Bihar Election 2025 Live: 15 सीट नहीं दी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे- जीतन राम मांझी
जनरल नॉलेज
Trump Tariffs: भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
रिलेशनशिप
Karwa Chauth Beauty Hacks: करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget